Preordina i nuovi Pixel 11, disponibili su Amazon in diverse colorazioni e configurazioni

Di seguito troverai un pratico riepilogo dedicato a tutti i modelli disponibili in preordine; se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni, con l'uscita ufficiale prevista per il 20 agosto. Inoltre, potrai restituirli entro 14 giorni se non sei soddisfatto.

Google ha ufficialmente presentato i nuovi Pixel 11 , smartphone attualmente disponibili in preordine. Tra design, fotocamere e ricarica cambiati, la novità più importante è il Tensor G6 , un processore ancora più efficiente e performante, soprattutto per fotografia computazionale e intelligenza artificiale eseguita in locale.

Tutti i modelli preordinabili

Di seguito troverai tutti i modelli attualmente preordinabili, suddivisi per colore e opzioni di archiviazione, in modo da scegliere l'opzione più adatta alle tue preferenze.

Pixel 11 base da 256 GB

I Pixel 11 utilizzano un pannello Actua OLED da 160 mm, con risoluzione 1080 x 2424 pixel, refresh rate da 60 a 120 Hz e luminosità massima di 3.000 nit. Sono alimentati dal processore G6 Tensor, mentre la batteria ha una capacità di 4.985 mAh con ricarica cablata da 30 W.

Pixel 11 base da 512 GB

Pixel 11 Pro da 256 GB

Pixel 11 Pro passa invece a un display Super Actua LTPO da 161 mm, 1280 x 2856 pixel e frequenza variabile da 1 a 120 Hz. In questo caso è presente anche l'indicatore LED HiLight. Anche questo modello è alimentato dal Tensor G6, mentre la batteria ha una capacità di 4.850 mAh con ricarica cablata da 30 W.

Pixel 11 Pro da 512 GB

Pixel 11 Pro da 1 TB

Al momento in cui scriviamo, l'unica opzione disponibile è la seguente:

Pixel 11 Pro XL da 256 GB

Il modello Pro XL adotta un display Super Actua OLED da 171 mm e 1344 x 2992 pixel. Inoltre, anche in questo caso è presente l'indicatore HiLight e il dispositivo è alimentato dal Tensor G6. La batteria, invece, ha una capacità di 5.115 mAh con ricarica cablata da 45 W.

Pixel 11 Pro XL da 512 GB

Pixel 11 Pro XL da 1 TB

Vi aggiorneremo non appena sarà possibile preordinare il modello Pro Fold su Amazon.