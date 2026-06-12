Palworld, la causa di Nintendo riguarda ora solo le versioni meno recenti del gioco

La causa intentata da Nintendo e The Pokémon Company nei confronti di Pocketpair per presunta violazione di brevetti ha subito un'importante modifica. Stando ai documenti pubblici del Tribunale Distrettuale di Tokyo, la richiesta presentata dai due colossi giapponesi è stata rivista nel novembre 2025 e ora si applica soltanto alle versioni meno recenti di Palworld .

Cambio di marcia

Quando la causa era stata avviata, nel settembre 2024, non venivano infatti indicate versioni specifiche del gioco. L'azione legale riguarda la presunta violazione dei brevetti giapponesi n. 7545191, 7493117 e 7528390, legati, secondo quanto riportato, ad alcune meccaniche di gioco come la cattura delle creature e il sistema di planata utilizzando i propri compagni. Nintendo e The Pokémon Company continuano a chiedere un'ingiunzione contro Palworld e un risarcimento di 5 milioni di yen, oltre agli interessi per il ritardato pagamento.

La revisione della causa potrebbe essere collegata agli aggiornamenti pubblicati da Pocketpair dopo l'avvio del contenzioso. Con la patch 0.3.11, distribuita nel novembre 2024, lo studio ha eliminato la possibilità di evocare i Pal lanciando una Pal Sphere, sostituendola con un sistema che fa apparire direttamente le creature accanto al giocatore. Successivamente, l'aggiornamento 0.5.5 del maggio 2025 ha modificato anche il funzionamento della planata, che ora richiede l'utilizzo di un deltaplano come oggetto anziché il volo in groppa ai Pal.

All'epoca di queste modifiche, Pocketpair aveva spiegato di ritenere che Palworld non violasse alcuno dei brevetti citati da Nintendo e The Pokémon Company, sostenendo inoltre che tali brevetti fossero invalidi. Lo studio aveva comunque deciso di introdurre questi cambiamenti come misura preventiva, così da garantire la prosecuzione dello sviluppo e della distribuzione del gioco indipendentemente dall'esito della causa.

"Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per il continuo supporto dei fan negli ultimi mesi. Ci scusiamo per non aver potuto condividere tutte le informazioni che avremmo voluto", aveva dichiarato Pocketpair in un comunicato diffuso a maggio 2025.

Secondo le ricostruzioni, anche altre meccaniche citate nella causa sarebbero state modificate a scopo precauzionale. Questi interventi potrebbero aver contribuito alla decisione dei ricorrenti di limitare l'ambito della contestazione alle versioni precedenti del gioco, riducendo così la probabilità che la versione attuale di Palworld venga direttamente coinvolta dalle richieste. Nel frattempo, Pocketpair ha confermato durante il Summer Game Fest che Palworld uscirà dall'Early Access il 10 luglio. Il procedimento legale, tuttavia, proseguirà anche dopo il lancio della versione completa: secondo i documenti del tribunale, un incontro tecnico è previsto per il 1° ottobre, mentre il 9 novembre il giudice dovrebbe esporre una prima valutazione preliminare del caso.