Dragon's Dogma 2 su Nintendo Switch 2 avrà una modalità a 60 fps con frame generation

"Nella versione Switch 2 di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, il framerate base è fissato a 30 FPS sia in modalità portatile sia in modalità TV. Se si attiva la frame generation in queste condizioni, entra in funzione un sistema che interpola i fotogrammi, permettendo di giocare con una fluidità equivalente ai 60 FPS.", ha detto Oyama a Famitsu. Ha poi specificato in un'altra intervista con VJump: "Il gioco gira a 30 fps, quindi dire "è renderizzato a 60 fps" sarebbe scorretto. Una formulazione più accurata sarebbe "un'esperienza equivalente ai 60 fps"".

Ulteriori dettagli da Oyama

Oyama ha precisato che la frame generation non è priva di limiti e può generare un leggero effetto ghosting, ovvero una piccola scia che segue gli oggetti in movimento. Secondo il producer, però, l'impatto sull'esperienza di gioco è minimo:

"Poiché questa funzione interpola i fotogrammi, ci sono situazioni in cui l'interpolazione risulta difficile e abbiamo riscontrato alcuni casi in cui rimane un leggero effetto ghosting", ha detto Oyama a Famitsu. "Nonostante ciò, abbiamo valutato che l'esperienza di gioco complessiva non ne risulta compromessa in modo significativo, quindi abbiamo deciso di renderla attivabile per chi dà priorità al frame rate. "

Di norma usare la frame generation a 30 fps è sconsigliato, in quanto comporta a un input lag elevato e dunque un'esperienza di gioco meno reattiva. Oyama tuttavia da questo punto di vista afferma che gli sviluppatori hanno preso degli accorgimenti per ridurre al minimo l'input lag percepito.

"Molte persone sono preoccupate per l'input lag, quindi abbiamo apportato modifiche per ridurlo al minimo. In realtà, più fotogrammi si aggiungono, più il ritardo diventa percepibile. In questo caso abbiamo utilizzato una doppia interpolazione dei fotogrammi e apportato ulteriori regolazioni per ridurre il lag percepito, così da non avvertirlo durante il normale gameplay."

Vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 per Nintendo Switch 2 e l'espansione Dark Arisen (inclusa in questa versione) saranno disponibili a partire dal 9 ottobre.