Dragon's Dogma 2 riceve il grosso update 3.2 e ci prepara a Dark Arisen con un gameplay trailer

Novità importanti sono giunte in queste ore per Dragon's Dogma 2, con il gioco che ha ricevuto infine il grosso update 3.2 anche in preparazione del prossimo arrivo dell'espansione Dark Arisen, che si mostra nel nuovo gameplay trailer con una spedizione per le reliquie.

L'update 3.2 di Dragon's Dogma 2 è arrivato con il lieve ritardo annunciato rispetto ai piani iniziali, ma ora è disponibile per i giocatori andando a modificare e migliorare diversi aspetti del gioco e preparando la strada per l'arrivo di Dark Arisen, destinata a introdurre diversi nuovi contenuti.

L'aggiornamento risulta molto importante sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda il gameplay, perché migliora il gioco su entrambi gli aspetti, come vediamo qui sotto.