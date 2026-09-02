Dragon's Dogma 2 riceve il grosso update 3.2 e ci prepara a Dark Arisen con un gameplay trailer

Novità importanti sono giunte in queste ore per Dragon's Dogma 2, con il gioco che ha ricevuto infine il grosso update 3.2 anche in preparazione del prossimo arrivo dell'espansione Dark Arisen, che si mostra nel nuovo gameplay trailer con una spedizione per le reliquie.
L'update 3.2 di Dragon's Dogma 2 è arrivato con il lieve ritardo annunciato rispetto ai piani iniziali, ma ora è disponibile per i giocatori andando a modificare e migliorare diversi aspetti del gioco e preparando la strada per l'arrivo di Dark Arisen, destinata a introdurre diversi nuovi contenuti.
L'aggiornamento risulta molto importante sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda il gameplay, perché migliora il gioco su entrambi gli aspetti, come vediamo qui sotto.
Tante novità per Dragon's Dogma 2 tra update 3.2 ed espansione
L'aggiornamento 3.2 migliora ottimizzazione e performance su PC e console e aggiusta interfaccia, bilanciamento e gestione delle pedine, andando dunque ad apportare una grande quantità di variazioni e miglioramenti che preparano la strada a un rilancio totale di Dragon's Dogma 2.
Vengono ritoccate performance e impostazioni grafiche in base ai requisiti hardware su PC, e il gioco ora ha nuovi standard nelle diverse opzioni grafiche previste: con requisiti minimi, l'opzione Performance punta a 45-60 fps con risoluzione a 1080p e FSR come upscaler, mentre la modalità Qualità punta ai 45 fps.
Con requisiti raccomandati, il gioco punta a 60 fps in modalità Performance a 1080p con DLSS e FSR, o a 45 fps a 4K in modalità Qualità Grafica con DLSS o FSR.
Su console, Dragon's Dogma 2 introduce il PSSR migliorato su PS5 Pro con risoluzione 4K in entrambe le modalità e 60 fps in Performance o 45 fps in Qualità Grafica, mentre su PS5, Xbox Series X mantiene l'uso dell'FSR con risoluzione 4K e 60 fps in Performance o 30 fps in Qualità Grafica. Xbox Series S ha output a 4K ma partendo da 1440p di risoluzione base, con scelta tra 45 fps in Performance o 30 fps in Qualità.
La patch migliora inoltre il sistema di salvataggio, espandendo il numero di slot a disposizione fino a tre per ogni Arisen, ognuno dei quali con tre diverse tipologie di salvataggio (Autosave, Interim Save e Last Inn Rest Save), con segnalazione di data e orario.
Infine, il nuovo trailer riportato qui sopra mostra il gameplay dell'espansione Dark Arisen, in particolare per quanto riguarda la Relic Expedition, che ci porta presso il Norgandian Settlement, un solitario bastione di pace rimasto all'interno di una regione che un tempo era prospera e riccamente popolata, mentre adesso risulta in rovina.
Al di fuori della fortificazione, l'area è particolarmente minacciosa, popolata da creature decisamente aggressive: è anche una zona molto ricca di tesori, in particolare per quanto riguarda le reliquie dell'antica civiltà che spingono gli avventurieri a pericolose esplorazioni che richiedono però un'attenta preparazione.
Le reliquie raccolte devono poi essere controllate e stimate da Jiera, la matrona del villaggio: solo dopo questa procedura assumono la loro forma completa e liberano il proprio potere misterioso.
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ha la data di uscita fissata per il 9 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 e si tratta di una grossa espansione che, come abbiamo visto, è caratterizzata anche da una notevole durata.