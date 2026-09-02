Monster Hunter Wilds: Ascendance, ecco come funzionano le Boosted Actions in due trailer

Capcom ha pubblicato due nuovi trailer dedicati a Monster Hunter Wilds: Ascendance , la grande espansione prevista per il 2027. I video introducono il nuovo sistema Boosted Actions , una delle principali novità legate al combattimento, e mostrano nel dettaglio come questa meccanica sarà applicata allo Spadone.

I video

Secondo Capcom, il sistema permette di accedere a nuove combo e attacchi potenziati, offrendo ai cacciatori ulteriori possibilità per affrontare le creature di alto livello che li attendono nel Master Rank.

"Ascendete al Master Rank con il Boost Bracer, una nuova azione di caccia che amplia le abilità di ciascuna delle 14 tipologie di armi di Monster Hunter Wilds: Ascendance. Accumulate energia per il Boost mantenendo un atteggiamento aggressivo con i vostri attacchi, quindi attivate il Boost con uno speciale attacco Boost Driver o con altre azioni uniche per ogni arma."

Il trailer dedicato allo Spadone mostra il nuovo sistema in azione. Tra le possibilità evidenziate ci sono la capacità di scattare in avanti con il Boost Driver, eseguire fendenti caricati più potenti e concatenare tra loro gli attacchi di tipo offset.

Capcom ha inoltre annunciato che pubblicherà ogni giorno un nuovo trailer dedicato alle Boosted Actions delle restanti 13 armi, offrendo così una panoramica progressiva delle modifiche introdotte dall'espansione.

Monster Hunter Wilds è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam, mentre una versione per Nintendo Switch 2 è in sviluppo. Ascendance è prevista nel corso del 2027.