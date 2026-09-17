Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 è stato mostrato in modalità portatile: "gira sorprendentemente bene"

Qui sotto trovate i filmati pubblicati da GameSpot e dal canale All Out Gaming. Si tratta in entrambi i casi di registrazioni off‑screen dello schermo della console, ma le impressioni iniziali sono piuttosto positive.

Con l'inizio del Tokyo Game Show, diverse redazioni e content creator hanno potuto provare Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 e condividere su YouTube le prime sequenze di gameplay tratte dalla modalità portatile.

Prime impressioni positive

GameSpot afferma che Wilds "gira sorprendentemente bene" su Switch 2, un commento diventato quasi un meme e usato con cautela dopo il disastro delle versioni console di Cyberpunk 2077 al lancio. È un giudizio in parte inatteso, considerando anche i problemi di prestazioni riscontrati nelle altre versioni di Wilds al debutto.

Il redattore spiega che Capcom sta ancora ottimizzando questa edizione, motivo per cui non sono stati forniti numeri precisi su risoluzione e framerate. A suo avviso, però, "il gioco si mantiene sui 30 fps in maniera piuttosto stabile. La sensazione è molto fluida e reattiva". Pur con un'inevitabile perdita di qualità visiva rispetto alle altre piattaforme, la resa generale rimane su buoni livelli. Pareri simili arrivano da All Out Gaming, che si dice "colpito per quanto girasse fluidamente, anche se a volte la risoluzione può sembrare un po' sfocata".

Non ci sono invece video o impressioni sulla modalità docked, e con ogni probabilità bisognerà attendere ancora per saperne di più. Ricordiamo che Monster Hunter Wilds debutterà su Nintendo Switch 2 il 4 dicembre. Tradizionalmente Capcom anticipa l'uscita di un nuovo capitolo della serie con una demo, quindi non è escluso che questa versione possa essere provata già nelle prossime settimane.