Il trailer esteso di Monster Hunter Wilds: Ascendance svela il ritorno di un altro drago anziano

Il filmato in realtà è fondamentalmente identico a quello già presentato durante lo State of Play di Sony di inizio settembre. La differenza è tutta in una scena aggiunta in coda, che svela il ritorno di uno dei draghi anziani più iconici della serie: il Teostra . Conosciuto come Imperatore della Fiamma, è una creatura dai tratti leonini estremamente aggressiva, capace di sprigionare calore, polvere esplosiva e attacchi incendiari letali.

Durante il Capcom Spotlight andato in onda questo pomeriggio, Capcom ha presentato una versione estesa del primo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance , la maxi espansione prevista durante il corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam).

La demo al Tokyo Game Show e altri dettagli

Il tempismo dell'annuncio del ritorno di questo drago anziano non è casuale: i visitatori del Tokyo Game Show, in programma dal 17 al 21 settembre, potranno affrontare il Teostra nella demo di Monster Hunter Wilds: Ascendance, in una missione avanzata pensata per i giocatori più esperti. La seconda missione della demo permette invece di cacciare il nuovo wyvern volante Araketa nella mappa delle Alture Fluttuanti. Al momento non è prevista una versione scaricabile della demo per PC e console.

Durante la diretta, il game director dell'espansione, Takuro Hiraoka, ha illustrato alcune delle novità principali, tra cui le nuove azioni accelerate del Bracceleratore per tutte e quattordici le armi del gioco, già protagoniste dei trailer che abbiano visto nei giorni scorsi.

È stato mostrato anche un assaggio delle migliorie alla quality of life in arrivo per tutti i giocatori, anche chi non acquisterà l'espansione: ora il diario di caccia riporta i valori numerici precisi delle resistenze elementali e fisiche dei mostri, il cambio arma in caccia è stato velocizzato in modo significativo e sarà possibile modificare l'equipaggiamento direttamente dalle casse oggetti, senza dover entrare nella tenda.