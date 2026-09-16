0

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen rivela i suoi segreti in un emozionante trailer

Durante il Capcom Spotling trasmesso in concomitanza con l'apertura del Tokyo Game Show è stato mostrato un emozionante trailer di Dark Arisen, l'attesa espansione di Dragon's Dogma 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/09/2026
Uno dei personaggi di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Dragon's Dogma II
Dragon's Dogma II
Articoli News Video Immagini

Durante il Capcom Spotlight di oggi è stato presentato un emozionante trailer di Dark Arisen, l'espansione di Dragon's Dogma 2 che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Dark Arisen ci consentirà di visitare una nuova regione del nord e affrontare un'avventura inedita in cui l'Arisen si troverà di fronte a Eir, una misteriosa guerriera che vuole scoprire i segreti legati al drago caduto immortale.

Esplorando lo scenario dell'espansione potremo recuperare reliquie dimenticate da vendere per ottenere nuove armi e abilità, ma anche e soprattutto confrontarci con una nuova serie di minacce che ci consentiranno di portare avanti la progressione del nostro personaggio.

Dragon's Dogma 2 Dark Arisen aggiungerà la modalità Difficile e i 60 FPS con un aggiornamento Dragon's Dogma 2 Dark Arisen aggiungerà la modalità Difficile e i 60 FPS con un aggiornamento

Naturalmente gli occhi degli appassionati sono puntati anche sugli aggiornamenti tecnici che spingeranno il titolo Capcom verso nuovi livelli prestazionali, così da rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e piacevole.

Le tante novità di un'espansione molto attesa

Abbiamo provato Dragon's Dogma 2: Dark Arisen di recente, osservando anche il gioco in azione a 60 fps su PS5 e Xbox Series X e apprezzando i tanti miglioramenti che gli sviluppatori hanno apportato al pacchetto.

Oltre a quanto già detto, fra le novità dell'espansione figurano anche i nuovi dungeon che promettono situazioni inedite e coinvolgenti, nuove sfide dall'alto grado di difficoltà e un miglioramento delle meccaniche che abbraccia anche il funzionamento e la gestione delle Pedine.

Per installare Dark Arisen sarà necessario possedere una copia di Dragon's Dogma 2, naturalmente.

#Tokyo Game Show
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen rivela i suoi segreti in un emozionante trailer