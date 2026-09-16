Dragon's Dogma 2: Dark Arisen rivela i suoi segreti in un emozionante trailer

Durante il Capcom Spotlight di oggi è stato presentato un emozionante trailer di Dark Arisen, l'espansione di Dragon's Dogma 2 che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Dark Arisen ci consentirà di visitare una nuova regione del nord e affrontare un'avventura inedita in cui l'Arisen si troverà di fronte a Eir, una misteriosa guerriera che vuole scoprire i segreti legati al drago caduto immortale.
Esplorando lo scenario dell'espansione potremo recuperare reliquie dimenticate da vendere per ottenere nuove armi e abilità, ma anche e soprattutto confrontarci con una nuova serie di minacce che ci consentiranno di portare avanti la progressione del nostro personaggio.
Naturalmente gli occhi degli appassionati sono puntati anche sugli aggiornamenti tecnici che spingeranno il titolo Capcom verso nuovi livelli prestazionali, così da rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e piacevole.
Le tante novità di un'espansione molto attesa
Abbiamo provato Dragon's Dogma 2: Dark Arisen di recente, osservando anche il gioco in azione a 60 fps su PS5 e Xbox Series X e apprezzando i tanti miglioramenti che gli sviluppatori hanno apportato al pacchetto.
Oltre a quanto già detto, fra le novità dell'espansione figurano anche i nuovi dungeon che promettono situazioni inedite e coinvolgenti, nuove sfide dall'alto grado di difficoltà e un miglioramento delle meccaniche che abbraccia anche il funzionamento e la gestione delle Pedine.
Per installare Dark Arisen sarà necessario possedere una copia di Dragon's Dogma 2, naturalmente.