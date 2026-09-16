Dragon's Dogma 2: Dark Arisen rivela i suoi segreti in un emozionante trailer

Naturalmente gli occhi degli appassionati sono puntati anche sugli aggiornamenti tecnici che spingeranno il titolo Capcom verso nuovi livelli prestazionali , così da rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e piacevole.

Esplorando lo scenario dell'espansione potremo recuperare reliquie dimenticate da vendere per ottenere nuove armi e abilità, ma anche e soprattutto confrontarci con una nuova serie di minacce che ci consentiranno di portare avanti la progressione del nostro personaggio.

Durante il Capcom Spotlight di oggi è stato presentato un emozionante trailer di Dark Arisen, l'espansione di Dragon's Dogma 2 che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Le tante novità di un'espansione molto attesa

Abbiamo provato Dragon's Dogma 2: Dark Arisen di recente, osservando anche il gioco in azione a 60 fps su PS5 e Xbox Series X e apprezzando i tanti miglioramenti che gli sviluppatori hanno apportato al pacchetto.

Oltre a quanto già detto, fra le novità dell'espansione figurano anche i nuovi dungeon che promettono situazioni inedite e coinvolgenti, nuove sfide dall'alto grado di difficoltà e un miglioramento delle meccaniche che abbraccia anche il funzionamento e la gestione delle Pedine.

Per installare Dark Arisen sarà necessario possedere una copia di Dragon's Dogma 2, naturalmente.