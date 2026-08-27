Capcom ha annunciato che l'aggiornamento 3.2 di Dragon's Dogma 2 arriverà in lieve ritardo: precedentemente previsto per la fine di agosto, l'update sarà disponibile nella notte fra il 1 e il 2 settembre, a partire dalle 2.30 italiane.

Come sappiamo, gli sviluppatori hanno lavorato a questa patch in vista del lancio dell'espansione Dark Arisen, fissato al prossimo 9 ottobre, e pare che l'aggiornamento introdurrà novità sostanziali per l'esperienza, anche e soprattutto in termini di prestazioni grafiche.

Fra i miglioramenti promessi da Capcom ci sono quelli relativi al comportamento delle Pedine e dei nemici, l'aggiunta di due slot extra per le abilità, un aumento del numero di slot per il salvataggio e una revisione di diverse sezioni dell'interfaccia.

Questi interventi verranno accompagnati anche da una serie di modifiche al bilanciamento delle vocazioni e all'introduzione di opzioni grafiche inedite, nell'ambito di quella che si pone come una sorta di rebuild di Dragon's Dogma 2.