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L'aggiornamento 3.2 di Dragon's Dogma 2 arriverà in lieve ritardo

Capcom ha annunciato che l'atteso aggiornamento 3.2 di Dragon's Dogma 2 arriverà in lieve ritardo rispetto alla finestra prevista in precedenza: ecco quando sarà disponibile.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/08/2026
Un artwork di Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma II
Dragon's Dogma II
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Capcom ha annunciato che l'aggiornamento 3.2 di Dragon's Dogma 2 arriverà in lieve ritardo: precedentemente previsto per la fine di agosto, l'update sarà disponibile nella notte fra il 1 e il 2 settembre, a partire dalle 2.30 italiane.

Come sappiamo, gli sviluppatori hanno lavorato a questa patch in vista del lancio dell'espansione Dark Arisen, fissato al prossimo 9 ottobre, e pare che l'aggiornamento introdurrà novità sostanziali per l'esperienza, anche e soprattutto in termini di prestazioni grafiche.

Fra i miglioramenti promessi da Capcom ci sono quelli relativi al comportamento delle Pedine e dei nemici, l'aggiunta di due slot extra per le abilità, un aumento del numero di slot per il salvataggio e una revisione di diverse sezioni dell'interfaccia.

Dragon's Dogma 2 Dark Arisen aggiungerà la modalità Difficile e i 60 FPS con un aggiornamento Dragon's Dogma 2 Dark Arisen aggiungerà la modalità Difficile e i 60 FPS con un aggiornamento

Questi interventi verranno accompagnati anche da una serie di modifiche al bilanciamento delle vocazioni e all'introduzione di opzioni grafiche inedite, nell'ambito di quella che si pone come una sorta di rebuild di Dragon's Dogma 2.

Un'espansione molto attesa

Capcom vuole riconquistare i fan con Dark Arisen, a partire dalle prestazioni del gioco base, e l'aggiornamento 3.2 punta proprio in tale direzione, andando a ottimizzare e migliorare l'esperienza di Dragon's Dogma 2 in vista appunto del lancio dell'espansione.

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Gli sviluppatori hanno adottato in questo caso un approccio molto cauto, ponendo tutti i cambiamenti strutturali in arrivo come opzionali per chi desidera sfruttarli, ma senza imporre nulla agli utenti che non intendono rivoluzionare la propria esperienza con il gioco.

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