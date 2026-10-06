Dragon's Dogma 2 svela l'update 4.0 con modalità difficile, DLSS 4.5 e altre novità in vista di Dark Arisen

Su PS5 Pro arriva il supporto ufficiale a PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) , mentre su Steam vengono aggiornate e ampliate le opzioni grafiche: arriva la FSR 3 Frame Generation, DLSS passa alla versione 4.5 e DLSS Frame Generation viene migliorato con supporto alla multi-frame generation e reso utilizzabile anche senza DLSS attivo. La versione PC, inoltre, supporta inoltre i grilletti adattivi, la vibrazione e il sensore di movimento del controller DualSense.

La novità più evidente è l'introduzione della modalità difficile , una novità a lungo attesa dalla community, che mira ad aumentare sensibilmente la sfida e rende gli scontri più impegnativi. Le Pedine ricevono a loro volta un aggiornamento importante grazie alla nuova specializzazione "Escursionista" .

Capcom ha pubblicato i dettagli del grande aggiornamento 4.0 di Dragon's Dogma 2 , in arrivo il 9 ottobre e pensato per preparare il gioco all'uscita dell'espansione Dark Arisen (disponibile dallo stesso giorno) e introdurre una serie di novità molto attese dalla community.

Altre novità e correzioni

Dalle note dell'aggiornamento dal sito ufficiale, apprendiamo anche che il bilanciamento generale viene ritoccato, ad esempio aumentando da 30 a 90 la quantità di Cristalli della Faglia ottenuti dalle pietre della faglia dimenticate, mentre alcune armature ottengono inoltre nuove proprietà "termiche", ampliando le possibilità di personalizzazione e resistenza ambientale.

Una parte consistente della patch è dedicata alla risoluzione di bug legati alle Pedine, che ora dovrebbero usare correttamente le abilità elementali, evitare di combattere a mani nude nonostante l'arma equipaggiata e muoversi senza problemi su scale e dislivelli. Sono stati corretti anche comportamenti anomali nelle battute vocali e nella gestione degli oggetti regalati. L'interfaccia riceve a sua volta diverse correzioni, soprattutto nella mappatura dei tasti, dove alcune combinazioni potevano sovrapporsi o sparire dalla legenda dei comandi.

Capcom interviene anche su alcune missioni che potevano risultare bloccate, come "Il carro fantasma", dove le Pedine potevano far cadere il giocatore dal veicolo, e "Attenti alle bestie corrotte", che diventava impossibile da completare se affrontata tra le 03:00 e l'alba nel tempo di gioco. Sono stati corretti inoltre errori visivi su alcuni equipaggiamenti e un problema legato al rilevamento degli ultimi dati salvati dopo l'uso della Freccia del Castigo.

Vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2: Dark Arisen debutterà assieme all'aggiornamento, il 9 ottobre, su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99 euro. Lo stesso giorno il gioco base approderà su Nintendo Switch 2 in bundle con l'espansione al prezzo di 49,99 euro.