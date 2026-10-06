Physint ricorda Metal Gear Solid ma è uno "spy action" diverso, dice Hideo Kojima

Tra gli indignati contro Sony che ha fatto scappare Kojima, indignati contro Kojima per il "tradimento" ai danni di PlayStation e fan che sono comunque contenti che il titolo arriverà infine a conclusione, Physint sembra stia dividendo pubblico e stampa in varie fazioni, ma risulterà interessante a tutti avere qualche notizia sul gioco in questione.

Come ben sappiamo, il gioco è al centro di un ampio dibattito internazionale per il recente passaggio da PlayStation a Xbox : Sony voleva infatti cancellare il progetto , mentre Kojima ha cercato un altro accordo per completare lo sviluppo e pubblicare il gioco, trovando in Xbox il nuovo partner, cosa che ovviamente ha scatenato le polemiche.

Da una nuova puntata di Koji10, una sorta di podcast condotto da Hideo Kojima , l'autore ha riferito qualcosa su Physint , il nuovo gioco che è in sviluppo presso Kojima Productions e Xbox, riferendo anche che ricorda Metal Gear Solid ma è uno "spy action", ovvero uno stile di gioco diverso .

Un progetto ancora lungo

In linea di massima, si è passato più tempo a valutare gli aspetti economici di Physint che parlare del gioco vero e proprio, tra voci su budget faraonici poi smentite, voci su dissesti finanziari anche questi smentiti e in generale una volontà da parte di molti di trovare una giustificazione a un atto così sconvolgente come un potenziale erede di Metal Gear Solid sviluppato da Kojima insieme a Xbox.

All'interno della trasmissione, Hideo Kojima ha toccato l'argomento Physint fornendo varie informazioni, ancora piuttosto vaghe ma comunque interessanti, considerando che del gioco finora si sa veramente ben poco.

Veniamo dunque a sapere che "evoca le radici della serie Metal Gear", secondo il suo stesso autore, ma si tratta comunque di una nuova esperienza interattiva, un gioco diverso e impostato sull'azione e lo spionaggio.

Il director ha riferito di aver vagliato numerose nuove idee, cercando di introdurre elementi innovativi e inediti in questo nuovo progetto, e che la trama è già ultimata, dunque sul fronte narrativo sono stati fatti dei progressi.

Bill Skarsgard, Charlie Fraser e Minami Hamabe sono stati "già scannerizzati", nel senso che gli attori sono stati registrati e digitalizzati come modelli 3D da utilizzare all'interno del gioco, secondo l'approccio tipico dei titoli di Kojima Productions.

Le riprese, tuttavia, inizieranno solo il prossimo anno, dunque per il momento sembra si sia trattato di una fase di preparazione tecnica con la costruzione degli asset, mentre le scene d'intermezzo vere e proprie verranno poi registrate tra alcuni mesi, e ci saranno altri attori da svelare per ulteriori ruoli.

A quanto pare, tutti gli attori coinvolti conoscono e apprezzano i giochi di Kojima ed è stato lui stesso a proporre il progetto singolarmente a ognuno di loro, inoltre ci sono diversi nomi di personaggi che sono stati decisi, mentre altri ancora no.

L'autore ha specificato che ogni suo progetto viene sviluppato pensandolo come se fosse l'ultimo gioco da sviluppare, dunque riponendo grande cura in ogni aspetto, e Physint in particolare è un progetto con cui Kojima vuole celebrare i suoi 40 anni di carriera nel mondo dei videogiochi.