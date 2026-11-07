Bill Skarsgard parla di Physint: è da sempre un grande fan di Hideo Kojima

Physint , il nuovo progetto di Hideo Kojima, richiama per diversi aspetti la celebre serie Metal Gear Solid, seppur proponendo un'esperienza differente, maggiormente incentrata sull'azione e sullo spionaggio. A parlarne è stato Bill Skarsgard , attore protagonista del gioco e grande appassionato sia della saga sia del suo autore. Nel corso di una recente intervista, ha espresso la propria ammirazione di lunga data per Kojima , definendolo un autore capace di spingersi continuamente "in territori inesplorati" e di sperimentare nuove forme di intrattenimento attraverso linguaggi espressivi sempre diversi.

Bill Skarsgard esprime ammirazione per Kojima

Nel corso del podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz ha intervistato Bill Skarsgard, parlando anche della sua collaborazione con Hideo Kojima per Physint. L'attore, che interpreterà il protagonista del nuovo progetto, ha raccontato di ammirare l'autore fin da ragazzo e di considerare questa collaborazione particolarmente importante. Del resto, Skarsgard è da sempre un grande appassionato di Metal Gear Solid e ha confermato di aver giocato a tutti i capitoli della serie, fino all'ultimo.

"Ero davvero affascinato da lui e da quella sorta di mitologia presente negli universi che crea", ha detto. "Da ragazzo ne ero davvero appassionato". Per lui, Kojima ha "una grande padronanza della regia cinematografica".

Skarsgard ha inoltre ricordato che già una ventina di anni fa si parlava della possibilità di realizzare un film tratto da Metal Gear Solid. All'epoca si chiedeva se sarebbe stato proprio Kojima a occuparsi della regia e non vedeva l'ora di assistere alla trasposizione cinematografica della saga. Oggi, invece, l'attore ha avuto direttamente l'occasione di chiedere al game designer se avesse mai pensato di realizzare un vero e proprio film dedicato a Metal Gear.

La risposta è stata negativa, ma Skarsgard non sembra considerarlo un limite: a suo parere, i videogiochi di Kojima offrono già un'esperienza paragonabile a quella cinematografica, grazie a una narrazione che può svilupparsi per diverse ore e coinvolgere il giocatore in un universo ricco di dettagli.