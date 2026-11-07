Questo weekend potete provare gratis quattro giochi su PC e smartphone: c'è anche uno strategico

Il sabato è finalmente arrivato e, per molti di voi, questo significa avere un po' di tempo libero da dedicare ai videogiochi. Immaginiamo che abbiate già iniziato a immergervi nel remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Se invece siete ancora alla ricerca di qualcosa da giocare, abbiamo raccolto alcune delle offerte gratuite disponibili questa settimana . Tra giochi da riscattare su Epic Games Store, un titolo da provare su mobile e una prova gratuita a tempo limitato su Steam, non mancano le alternative per provare nuove opzioni.

I giochi gratis di questo weekend

Partiamo dai giochi gratuiti che potete riscattare su Epic Games cliccando qui, ovviamente effettuando l'accesso al vostro account. Si tratta di due titoli differenti, pensati quindi per chi ha preferenze diverse. Flotsam è un'avventura spensierata in cui dovrete issare le vele e scoprire isole dimenticate e appartenenti al vecchio mondo. Questo mondo, però, nonostante conservi una vecchia tecnologia che vi aiuterà a migliorare la città, è contaminato. Ciò significa che i vostri naufraghi rischieranno di ammalarsi e dovrete fare tutto il possibile per evitare questo scenario. Se cercate quindi un'esperienza rilassante, magari con un pizzico di sfida, è l'opzione giusta per voi.

Epic Games propone anche Idle Champions of the Forgotten Realms, in questo caso un contenuto aggiuntivo dedicato a Dungeons & Dragons. Si tratta di uno strategico generalmente free-to-play, nel quale dovrete reclutare una squadra di eroi e posizionarli in modo strategico sul campo di battaglia, sfruttando le loro abilità per liberarvi di orde di mostri. Gli eroi continueranno a combattere e raccogliere oro anche quando non state giocando attivamente, quindi può essere una buona opzione se volete pianificare strategicamente le vostre mosse ma non volete partecipare manualmente agli scontri.

Su Steam, invece, è possibile provare gratuitamente Payday 3 fino al 9 novembre. Sfortunatamente, il debutto dello sparatutto in prima persona non è stato particolarmente brillante. Il gioco ha infatti dovuto fare i conti con diversi problemi legati ai server e al matchmaking, oltre a ricevere critiche per la quantità di contenuti disponibili e per il sistema di progressione.

Payday 3 è lo sparatutto di Starbreeze Studios

A distanza di tempo, tuttavia, la situazione sembra essere migliorata e potrebbe quindi valere la pena concedergli una possibilità, soprattutto considerando che è possibile provarlo gratuitamente. In questo gioco dovrete organizzare e portare a termine diverse rapine, cercando di completare gli obiettivi senza farvi scoprire o affrontando direttamente le forze dell'ordine quando le cose si mettono male. Il tutto può essere vissuto anche in compagnia di amici, grazie alla componente cooperativa che rappresenta uno degli elementi centrali dell'esperienza. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione di Payday 3.