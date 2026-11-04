La caccia al Pirate Token di Fortnite scatena la speculazione: account venduti a 10.000 dollari

La nuova mini-stagione di Fortnite dedicata a One Piece è iniziata da poco, ma ha già introdotto una novità che sta seminando il caos. Si tratta del Pirate Token, un gettone estremamente raro che permette a chi riesce a trovarlo di ottenere gratuitamente quasi tutti gli oggetti disponibili nel Negozio dei Pirati. Sono esclusi soltanto i regali, le ricompense del Pass Battaglia e gli articoli che richiedono un acquisto con denaro reale.
Una ricompensa decisamente allettante, tanto da spingere alcuni giocatori a escogitare metodi poco convenzionali pur di impossessarsene. C'è persino chi ha deciso di approfittare della situazione mettendo in vendita account dotati del gettone a prezzi decisamente esorbitanti.
La caccia al gettone tra exploit, trucchi e account in vendita
Come anticipato, i Token dei Pirati possono essere trovati all'interno dei forzieri sparsi per le mappe di Fortnite. Il problema è che si tratta di oggetti estremamente rari: secondo le stime, la possibilità di trovarne uno è di appena uno ogni 700.000 forzieri. Non sorprende quindi che alcuni giocatori stiano cercando metodi alternativi per velocizzare la ricerca, ricorrendo a strategie decisamente insolite.
Tra le tecniche più particolari segnalate, ad esempio, c'è persino l'utilizzo di granate e palle di cannone per distruggere i forzieri situati all'interno dei caveau chiusi a chiave. Altri utenti, invece, hanno deciso di trasformare questa ricerca in un'attività a pagamento, offrendo assistenza ad altri giocatori oppure vendendo strumenti in grado di automatizzare il processo e sfruttare determinati exploit. Un utente ha pubblicato uno screenshot di un overlay capace di mostrare la posizione di tutti i forzieri durante una partita, proponendosi poi di accompagnare altri giocatori in cambio di denaro.
Nel frattempo, su eBay sono comparsi numerosi annunci di account dotati di accesso al Pirate Shop, con prezzi che oscillano tra i 9.000 e i 10.000 dollari. Si tratta però di una pratica che va ovviamente contro i termini di servizio di Epic Games, che vietano esplicitamente la compravendita di account, oltre all'utilizzo di cheat e allo sfruttamento di eventuali bug. Non è quindi da escludere che questi annunci abbiano vita breve. Insomma, spendere fino a 10.000 dollari per mettere le mani su alcune skin è decisamente surreale.
Meglio armarsi di pazienza che spendere soldi
Alcune zone del gioco sono molto più ricche di forzieri, quindi vi suggeriamo di armarvi di pazienza (e di tempo, perché ve ne servirà parecchio) e cercare direttamente lì senza perdere tempo. Se riuscirete nell'impresa, però, potrete sfruttarlo per ottenere quasi tutti gli oggetti disponibili nel Negozio dei Pirati.
Avrete due settimane di tempo per scegliere le ricompense, che resteranno vostre per sempre una volta riscattate. Potete scoprire ulteriori informazioni sulla nuova stagione di Fortnite nel nostro articolo dedicato.