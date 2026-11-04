La caccia al Pirate Token di Fortnite scatena la speculazione: account venduti a 10.000 dollari

La nuova mini-stagione di Fortnite dedicata a One Piece è iniziata da poco, ma ha già introdotto una novità che sta seminando il caos. Si tratta del Pirate Token , un gettone estremamente raro che permette a chi riesce a trovarlo di ottenere gratuitamente quasi tutti gli oggetti disponibili nel Negozio dei Pirati. Sono esclusi soltanto i regali, le ricompense del Pass Battaglia e gli articoli che richiedono un acquisto con denaro reale.

La caccia al gettone tra exploit, trucchi e account in vendita

Come anticipato, i Token dei Pirati possono essere trovati all'interno dei forzieri sparsi per le mappe di Fortnite. Il problema è che si tratta di oggetti estremamente rari: secondo le stime, la possibilità di trovarne uno è di appena uno ogni 700.000 forzieri. Non sorprende quindi che alcuni giocatori stiano cercando metodi alternativi per velocizzare la ricerca, ricorrendo a strategie decisamente insolite.

Il token dei pirati di Fortnite

Tra le tecniche più particolari segnalate, ad esempio, c'è persino l'utilizzo di granate e palle di cannone per distruggere i forzieri situati all'interno dei caveau chiusi a chiave. Altri utenti, invece, hanno deciso di trasformare questa ricerca in un'attività a pagamento, offrendo assistenza ad altri giocatori oppure vendendo strumenti in grado di automatizzare il processo e sfruttare determinati exploit. Un utente ha pubblicato uno screenshot di un overlay capace di mostrare la posizione di tutti i forzieri durante una partita, proponendosi poi di accompagnare altri giocatori in cambio di denaro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel frattempo, su eBay sono comparsi numerosi annunci di account dotati di accesso al Pirate Shop, con prezzi che oscillano tra i 9.000 e i 10.000 dollari. Si tratta però di una pratica che va ovviamente contro i termini di servizio di Epic Games, che vietano esplicitamente la compravendita di account, oltre all'utilizzo di cheat e allo sfruttamento di eventuali bug. Non è quindi da escludere che questi annunci abbiano vita breve. Insomma, spendere fino a 10.000 dollari per mettere le mani su alcune skin è decisamente surreale.