One Piece sbarca su Fortnite: Toei Animation celebra il crossover con una speciale sigla anime

Due dei franchise più imponenti dell'intrattenimento globale uniscono ufficialmente le forze: One Piece fa il suo debutto all'interno dell'universo di Fortnite con una collaborazione su larga scala al via questo mese. Sebbene la trasmissione televisiva della serie animata di Eiichiro Oda stia affrontando una pausa di programmazione di alcuni mesi per preparare la prossima stagione, gli appassionati dell'opera possono consolarsi con un'iniziativa speciale curata direttamente da Toei Animation, che ha confezionato un'inedita sigla d'apertura anime per celebrare il lancio dell'evento.

Sul fronte del gameplay e dei contenuti di gioco , l'evento introdurrà numerosi elementi tratti dal manga: oltre a Monkey D. Luffy e ai membri della ciurma di Cappello di Paglia, tra i protagonisti dell'operazione figura anche uno degli avversari storici più amati dai fan, Buggy il Clown, insieme a una serie di ulteriori sorprese destinate a sbloccarsi con il progredire della manifestazione.

L'iniziativa crossover prende il via l'1 novembre all'interno di Fortnite con l'evento a tema intitolato Cacciatori di tesori. Per l'occasione, Toei Animation ha mobilitato un team di animatori dedicato alla realizzazione di un trailer promozionale in stile anime, diretto da Kokoro Kondo con il character design curato da Chiharu Akakura. Il corto animato unisce l'immaginario piratesco di One Piece con le figure più iconiche del battle royale di Epic Games , offrendo uno sguardo suggestivo su quello che potrebbe sembrare a tutti gli effetti un anime incentrato su Fortnite.

Il futuro del franchise tra la serie live-action e il remake su Netflix

I progetti legati all'universo di One Piece non si limitano alle collaborazioni videoludiche. La saga si prepara infatti a un'intensa espansione multimediale guidata dalla partnership con Netflix.

È confermato il ritorno dell'adattamento con attori in carne e ossa nel corso del 2027 con la terza stagione, intitolata ufficialmente One Piece: The Battle of Alabasta. Al momento la piattaforma non ha ancora fissato una data di uscita definitiva.

Nel frattempo, già a partire dal prossimo anno farà il suo esordio sul catalogo streaming il remake completo della serie animata, interamente ripensato per presentare la storia delle origini a una nuova generazione di spettatori.

One Piece si espande anche in ambito videoludico: a questo riguardo vi lasciamo alla nostra recensione di One Piece: Grand Gourmet.