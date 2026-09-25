Epic Games citata in giudizio nei Paesi Bassi per pratiche ingannevoli contro i minori che giocano a Fortnite

Epic Games è nuovamente al centro di un'azione legale collettiva nei Paesi Bassi , paese particolarmente attento alle dinamiche dei videogiochi live service. La Stichting Massaschade & Consument, organizzazione olandese che tutela gli interessi dei consumatori, ha accusato la società di aver adottato pratiche commerciali e scelte di design potenzialmente fuorvianti nei confronti dei bambini e dei giovani adulti che giocano a Fortnite .

Pratiche scorrette

In un aggiornamento pubblicato il 23 settembre, l'organizzazione ha dichiarato di voler ritenere Epic Games responsabile "per conto dei bambini e dei giovani adulti olandesi", invitando la società a negoziare una soluzione collettiva. Nel caso in cui le trattative non dovessero iniziare o non portassero a un accordo, SMC ha fatto sapere di essere pronta a portare la questione davanti a un tribunale.

"Vogliamo che Epic Games garantisca che le sue pratiche commerciali e le sue scelte di design non danneggino la fiducia e gli interessi dei bambini e dei giovani adulti e siano pienamente conformi alle norme sulla tutela dei consumatori", ha dichiarato l'organizzazione.

Epic Games ha risposto alle accuse attraverso il portavoce Phil Mahoney, sottolineando la presenza di strumenti che consentono ai genitori di controllare gli acquisti e stabilire limiti al tempo di gioco. Secondo Mahoney, inoltre, "l'Item Shop di Fortnite non ha un timer", mentre i genitori possono richiedere un PIN per gli acquisti con denaro reale. Nei Paesi Bassi, i giocatori minorenni non possono inoltre visualizzare o acquistare oggetti disponibili nel negozio da meno di 48 ore.

La società ha poi ricordato che gli utenti olandesi sotto i 16 anni che creano un account ricevono un "Account con limitazioni", che impedisce loro di effettuare acquisti con denaro reale fino al consenso di un genitore o tutore. Epic cita anche ulteriori sistemi di protezione, tra cui la conferma in due passaggi per gli acquisti, la possibilità di annullare immediatamente le transazioni, i resi autonomi degli oggetti acquistati nel negozio e la scelta esplicita sulla conservazione dei dati di pagamento.

Non è la prima volta che Epic Games viene sottoposta al controllo delle autorità olandesi. Nel 2024, l'Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM) ha multato la società per 1,125 milioni di euro, ritenendo che avesse adottato pratiche commerciali scorrette. Inoltre, Epic Games non è molto contenta della proposta legislativa europea del KIDS Act, che secondo la compagnia potrebbe incidere negativamente sulla creatività degli utenti, ma che, più realisticamente, andrebbe a limitare i suoi affari.