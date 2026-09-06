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La collaborazione tra Kingdom Hearts e Fortnite potrebbe essere stata posticipata

Sulla base di quanto riportato da dei leaker, la collaborazione tra Kingdom Hearts e Fortnite potrebbe aver subito un ritardo dell'ultimo minuto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/09/2026
Sora, paperino, pippo, re topolino in Kingdom Hearts DDD
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Fortnite Capitolo 7 Stagione 4 ha portato nel battle royale tanti altri personaggi dei videogiochi e pare che i giocatori stiano apprezzando quanto introdotto finora. Ad esempio, si può giocare nei panni di Sonic the Hedgehog, Spyro e Crash Bandicoot.

Sora di Kingdom Hearts dovrebbe essere uno dei prossimi, ma secondo vari leaker l'eroe del Keyblade è stato posticipato all'ultimo secondo.

Il leak di Kingdom Hearts

I dataminer hanno scovato nuove informazioni sull'evento dedicato a Kingdom Hearts e pare che non sarà disponibile fino al prossimo aggiornamento di Fortnite, ovvero fino al 17 settembre. Inizialmente, Sora era atteso per il primo update, il 42.10, del 3 settembre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Se cercate un lato positivo, sono state scoperte le skin per le auto di Rocket League. Potete vedere le immagini qui sopra. Un'auto (quella in basso a sinistra) ha i colori di Sora del primo Kingdom Hearts, mentre le altre hanno la forma di varie Gummi Ship, le navette spaziali che i personaggi usano per viaggiare tra i mondi.

Il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros., dice un ex sviluppatore Il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros., dice un ex sviluppatore

Questi elementi grafici saranno di conseguenza disponibili anche in Fortnite, per personalizzare i veicoli. Segnaliamo infine che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.

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