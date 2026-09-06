La collaborazione tra Kingdom Hearts e Fortnite potrebbe essere stata posticipata

Fortnite Capitolo 7 Stagione 4 ha portato nel battle royale tanti altri personaggi dei videogiochi e pare che i giocatori stiano apprezzando quanto introdotto finora. Ad esempio, si può giocare nei panni di Sonic the Hedgehog, Spyro e Crash Bandicoot.

Il leak di Kingdom Hearts

I dataminer hanno scovato nuove informazioni sull'evento dedicato a Kingdom Hearts e pare che non sarà disponibile fino al prossimo aggiornamento di Fortnite, ovvero fino al 17 settembre. Inizialmente, Sora era atteso per il primo update, il 42.10, del 3 settembre.

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Se cercate un lato positivo, sono state scoperte le skin per le auto di Rocket League. Potete vedere le immagini qui sopra. Un'auto (quella in basso a sinistra) ha i colori di Sora del primo Kingdom Hearts, mentre le altre hanno la forma di varie Gummi Ship, le navette spaziali che i personaggi usano per viaggiare tra i mondi.

Questi elementi grafici saranno di conseguenza disponibili anche in Fortnite, per personalizzare i veicoli. Segnaliamo infine che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.