Bungie vuole subaffittare una parte dei propri enormi uffici, dopo aver licenziato oltre 600 persone

Bungie, con il successo di Destiny 2, era cresciuta enormemente e uno degli investimenti fatti dalla compagnia fu una grandissima sede per i propri uffici, che potesse contenere centinaia e centinaia di persone.
Il problema è che negli ultimi anni Bungie ha licenziato oltre 600 persone e ora ci sono spazi non utilizzati. La compagnia ha quindi deciso di analizzare la possibilità di subaffittare gli uffici.
Le parole di Bungie
"Bungie sta valutando diverse opzioni per concedere in sublocazione il proprio campus a Bellevue, nello stato di Washington", ha dichiarato un portavoce a The Game Post, la testata che ha diffuso la notizia in esclusiva.
"Lo studio è passato a un modello digital-first diversi anni fa e questa decisione riflette le mutate esigenze lavorative del team, oltre all'efficacia della collaborazione da remoto. Bungie continuerà comunque a mantenere una presenza fisica con i propri uffici a Bellevue."
Secondo quanto riportato da The Game Post, una brochure promozionale utilizzata per proporre i subaffitti menziona anche uno studio di motion capture, uno studio per le dirette streaming, sale dedicate all'audio e agli effetti Foley (aree specializzate nella registrazione dei suoni d'ambiente), strutture di acquisizione e suite per il montaggio.
Segnaliamo infine che l'unico modo per far sopravvivere Bungie è supportare Marathon, per una ex dipendente.