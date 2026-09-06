Bungie vuole subaffittare una parte dei propri enormi uffici, dopo aver licenziato oltre 600 persone

Bungie, con il successo di Destiny 2, era cresciuta enormemente e uno degli investimenti fatti dalla compagnia fu una grandissima sede per i propri uffici, che potesse contenere centinaia e centinaia di persone.

Il problema è che negli ultimi anni Bungie ha licenziato oltre 600 persone e ora ci sono spazi non utilizzati. La compagnia ha quindi deciso di analizzare la possibilità di subaffittare gli uffici.