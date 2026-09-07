Un nuovo Killzone potrebbe essere in sviluppo presso Guerrilla, forse un remake

Secondo un nuovo report pubblicato da MP1ST, sito che cita fonti interne non identificate, sembra che ci sia un ritorno di Killzone in lavorazione, ancora nelle fasi preliminari dello sviluppo, presso Guerrilla Games insieme a un altro team.
Il progetto risulterebbe da una collaborazione tra Guerrilla e uno studio esterno, probabilmente non appartenente ai PlayStation Studios, e potrebbe trattarsi di un remake o un remaster di uno dei tra capitoli principali usciti in precedenza.
L'idea è che possa trattarsi di un rifacimento del primo capitolo del 2004, cosa che probabilmente avrebbe più senso nell'idea di riproporre la serie al pubblico moderno venti anni dopo il suo avvio.
Un ritorno molto atteso
In base ad alcune voci di corridoio, pare che il ritorno di Killzone fosse già in programma da tempo presso Guerrilla, e che si trattasse dell'obiettivo da portare avanti dopo Horizon Hunters Gathering, il titolo multiplayer live service già annunciato.
Considerando che quest'ultimo potrebbe richiedere più lavoro del previsto, anche per cercare di renderlo più appetibile al pubblico dopo una prima risposta non del tutto convincente, i lavori su Killzone potrebbe andare a rilento ancora per un po'.
Il ritorno di Killzone potrebbe dunque richiedere un po' più di tempo rispetto a quanto previsto, e forse l'idea di appoggiarsi a un team esterno è stata presa anche per compensare la quantità di risorse richiesta ancora da Horizon Hunters Gathering.
Per quanto riguarda l'identità di questo team esterno non ci sono ancora informazioni, ma secondo MP1ST potrebbe trattarsi di People Can Fly, considerando che i collegamenti con lo studio erano già emersi l'anno scorso per un misterioso progetto identificato con il nome in codice "Delta".
Sono passati ormai tredici anni dall'ultimo capitolo della serie, che è stato Killzone: Shadow Fall come titolo di lancio di PS4 nel 2013, risultando un gioco alquanto apprezzato e anche con un multiplayer molto attivo, rimasto online fino al 2022.