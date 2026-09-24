PlayStation Portal ha ricevuto un nuovo aggiornamento che migliora le condizioni della batteria

Sony ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo aggiornamento piuttosto importante per PlayStation Portal, che introduce soprattutto un certo supporto per il miglioramento delle condizioni della batteria, introducendo limiti alla ricarica.

In sostanza, l'update 7.1.7 che dovrebbe essere già disponibile per tutti aggiunge di default un'opzione che limita la ricarica della batteria in modo da sostenere la sua longevità, terminando la ricarica una volta che questa raggiunge l'80%, in maniera simile a quanto accade attraverso i programmi presenti nel software di sistema di molti smartphone.

Questa è sostanzialmente la novità principale dell'aggiornamento, che per il resto si limita a "migliorare performance e stabilità del sistema", come di consueto, e qualcosa sulla visualzzazione dei messaggi.