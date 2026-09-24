PlayStation Portal ha ricevuto un nuovo aggiornamento che migliora le condizioni della batteria

Sony ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo aggiornamento piuttosto importante per PlayStation Portal, che introduce soprattutto un certo supporto per il miglioramento delle condizioni della batteria, introducendo limiti alla ricarica.
In sostanza, l'update 7.1.7 che dovrebbe essere già disponibile per tutti aggiunge di default un'opzione che limita la ricarica della batteria in modo da sostenere la sua longevità, terminando la ricarica una volta che questa raggiunge l'80%, in maniera simile a quanto accade attraverso i programmi presenti nel software di sistema di molti smartphone.
Questa è sostanzialmente la novità principale dell'aggiornamento, che per il resto si limita a "migliorare performance e stabilità del sistema", come di consueto, e qualcosa sulla visualzzazione dei messaggi.
Una novità imporatnte
L'aggiornamento 7.1.7 di PlayStation Portal ha effettuato il rollout nelle ore scorse del 24 settembre, dunque dovrebbe essere disponibile ora anche per gli utenti italiani, eseguibile automaticamente o selezionando l'opzione dall'interfaccia.
Sebbene non sia proprio un update maggiore, la questione riguardante la batteria risulta comunque molto interessante, in quanto destinata a migliorare il ciclo di vita di questa.
"Questo aggiornamento introduce alcune modifiche alle modalità di ricarica del PS Portal, al fine di preservare lo stato di salute della batteria del dispositivo nel lungo periodo", si legge nella spiegazione ufficiale di Sony.
"Dopo l'aggiornamento, il dispositivo si ricaricherà fino all'80% per impostazione predefinita. È possibile modificare il limite di ricarica in qualsiasi momento da Impostazioni > Sistema > Batteria".
Sony avverte che "la selezione di un limite di ricarica superiore all'80% potrebbe influire sulle prestazioni della batteria e sulla stabilità generale del dispositivo, riducendone lo stato di salute nel lungo periodo".
La batteria agli ioni di litio di PlayStation Portal, così come quelle di tanti altri dispositivi, si mantiene in salute più a lungo se si applica un limite alla ricarica che evita ogni volta il raggiungimento del 100%, diminuendo i cicli completi e migliorando la longevità.