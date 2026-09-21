PlayStation presenta il controller DualSense speciale in stile Lisa

Partita dalla Thailandia e diventata una volti più noti del K-Pop in Corea e in tutto il mondo, Lisa è diventata di recente un vero e proprio fenomeno di marketing, come dimostra anche questa bizzarra collaborazione Lisa x PlayStation , un'iniziativa di Sony che in effetti accade piuttosto raramente con personaggi dello spettacolo.

Lisa è decisamente sulla cresta dell'onda di questi tempi, tanto da aver recentemente lanciato una linea di abbigliamento, cosmetici e accessori vari personalizzata sul proprio stile, e tra gli oggetti in edizione speciale figura anche un DualSense per PS5 a tema .

Uno stile inconfondible

Il DualSense Wireless di Lisa è perfettamente compatibile con PS5 e ha la classica forma della periferica ufficiale di Sony, ma è caratterizzato da una particolare colorazione e un disegno che richiama il "brand" Lisa sulla parte frontale.

Il controller ha una colorazione speciale perlata "Chrome Pearl" e sulla parte frontale del touchpad è caratterizzato da una sorta di iconografia dell'artista, con i suoi occhi e la frangetta riprodotti in maniera simbolica.

Sono inoltre visibili le stelle e le lettere "LL" a caratterizzare ulteriormente questo particolare controller, che sarà in vendita in tutto il mondo dal 30 ottobre, con preordini aperti dal 2 ottobre fino a esaurimento scorte.

Il prezzo fissato per il controller DualSense - Lisa Edizione Limitata è 84,99€. "Gioco quando ho tempo per rilassarmi, quindi creare questo controller con PlayStation è stato molto emozionante", ha raccontato Lisa.

"Mi sono divertita molto ad aggiungere piccoli dettagli che i miei fan avrebbero subito riconosciuto e volevo che i fan avessero qualcosa a cui potersi sentire legati. Ho sempre amato esprimermi attraverso la musica e la moda, quindi questa collaborazione mi ha offerto un nuovo modo per essere creativa e mostrare un lato diverso di me stessa. Spero che piaccia a tutti tanto quanto piace a me".