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Sony annuncia il controller DualSense ufficiale di GTA 6 per PS5

Durante lo State of Play Sony ha annunciato il controller DualSense ufficiale di GTA 6 per PS5, che sarà disponibile in due diverse colorazioni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/09/2026
Il DualSense in edizione limitata di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Durante lo State of Play di oggi Sony ha annunciato il controller DualSense ufficiale di GTA 6 per PS5: un modello disponibile in due differenti colorazioni, nero o bianco, che l'azienda giapponese produrrà in edizione limitata.

A caratterizzare l'estetica di questi DualSense troviamo l'originale colorazione del "raccordo" centrale, le tonalità utilizzate per i simboli dei pulsanti e infine una serigrafia con il logo di Grand Theft Auto VI che va a impreziosire il touchpad del controller.

L'intenzione dei designer era quella di consegnare agli utenti un modello bianco pensato per valorizzare le atmosfere diurne di Leonida e tutto ciò che risulta collegato a questo elemento, dall'esplorazione dell'open world alle tantissime attività con cui potremo cimentarci.

Alcuni vecchi leak di GTA 6 si sono rivelati fondati, ecco quali Alcuni vecchi leak di GTA 6 si sono rivelati fondati, ecco quali

La versione nera punta invece a richiamare le notti di Vice City, il glamour delle persone che sono abituate a viverla e l'inevitabile fascino delle situazioni legate a questa particolare dimensione.

Prezzo e disponibilità

Disponibili a livello globale a partire dal 19 novembre, in concomitanza con l'uscita di GTA 6, le due versioni del DualSense in edizione limitata potranno essere acquistate su PlayStation Direct al prezzo di 84,99€.

Sony ha spiegato che i dispositivi saranno appunto prodotti in numero limitato e dunque la vendita terminerà non appena le scorte risulteranno esaurite, dunque se pensate di acquistare questo controller sarà essenziale effettuare il preorder.

A tal proposito, le prenotazioni in Italia si apriranno il prossimo 10 settembre alle 10.00.

#Sony
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