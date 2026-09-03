Sony annuncia il controller DualSense ufficiale di GTA 6 per PS5

Durante lo State of Play di oggi Sony ha annunciato il controller DualSense ufficiale di GTA 6 per PS5: un modello disponibile in due differenti colorazioni, nero o bianco, che l'azienda giapponese produrrà in edizione limitata.
A caratterizzare l'estetica di questi DualSense troviamo l'originale colorazione del "raccordo" centrale, le tonalità utilizzate per i simboli dei pulsanti e infine una serigrafia con il logo di Grand Theft Auto VI che va a impreziosire il touchpad del controller.
L'intenzione dei designer era quella di consegnare agli utenti un modello bianco pensato per valorizzare le atmosfere diurne di Leonida e tutto ciò che risulta collegato a questo elemento, dall'esplorazione dell'open world alle tantissime attività con cui potremo cimentarci.
La versione nera punta invece a richiamare le notti di Vice City, il glamour delle persone che sono abituate a viverla e l'inevitabile fascino delle situazioni legate a questa particolare dimensione.
Prezzo e disponibilità
Disponibili a livello globale a partire dal 19 novembre, in concomitanza con l'uscita di GTA 6, le due versioni del DualSense in edizione limitata potranno essere acquistate su PlayStation Direct al prezzo di 84,99€.
Sony ha spiegato che i dispositivi saranno appunto prodotti in numero limitato e dunque la vendita terminerà non appena le scorte risulteranno esaurite, dunque se pensate di acquistare questo controller sarà essenziale effettuare il preorder.
A tal proposito, le prenotazioni in Italia si apriranno il prossimo 10 settembre alle 10.00.