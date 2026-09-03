Maneater 2 è stato annunciato con un trailer allo State of Play

In occasione dello State of Play di oggi è stato presentato Maneater 2 con un nuovo trailer, seguito del bizzarro gioco d'azione di Tripwire Interactive che ci vede interpretare un famelico squalo che si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza.

Il team Demiurge Studios e l'editore Tripwire hanno dunque approfittato dell'evento Sony per mostrare il nuovo capitolo di quella che evidentemente è diventata una serie: Maneater 2 ha un periodo di uscita ancora decisamente vago ma comunque definito, con l'uscita fissata per il 2027, in attesa di ulteriori precisazioni al riguardo.

In base a quanto è possibile vedere dal primo trailer, riportato qui sotto, il gioco sembra ricalcare concept e meccaniche del primo capitolo, con probabili evoluzioni in termini di gameplay.