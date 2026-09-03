Maneater 2 è stato annunciato con un trailer allo State of Play

In occasione dello State of Play di oggi è stato presentato Maneater 2 con un nuovo trailer, seguito del bizzarro gioco d'azione di Tripwire Interactive che ci vede interpretare un famelico squalo che si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza.
Il team Demiurge Studios e l'editore Tripwire hanno dunque approfittato dell'evento Sony per mostrare il nuovo capitolo di quella che evidentemente è diventata una serie: Maneater 2 ha un periodo di uscita ancora decisamente vago ma comunque definito, con l'uscita fissata per il 2027, in attesa di ulteriori precisazioni al riguardo.
In base a quanto è possibile vedere dal primo trailer, riportato qui sotto, il gioco sembra ricalcare concept e meccaniche del primo capitolo, con probabili evoluzioni in termini di gameplay.
Un parco tematico verso il disastro
Maneater 2 è ambientato durante un evento di presentazione per il Neptune's Kingdom, un parco a tema marittimo ultra-lussuoso su un'isola privata, che evidentemente va molto male.
Il motivo del disastro è il protagonista del gioco: lo squalo che, a quanto pare, ha deciso di non sottostare ai voleri dei ricchi organizzatori del parco e si ritrova a scatenare il panico.
Descritto dall'amministratore delegato Victor Reardon come "la porta d'accesso esclusiva alla grandiosità dell'antica Roma", il parco combina l'eccesso di Las Vegas con la stravaganza di Anaheim, puntando a diventare una colossale impresa d'intrattenimento.
Gli organizzatori non hanno però fatto i conti con lo squalo protagonista della storia, che pare avere tutte le intenzioni di rovinare la festa, per dare inizio alla sua particolare celebrazione, fatta di distruzione e morte.
Il primo capitolo si è rivelato un grande successo, avendo raggiunto 14 milioni di copie vendute.