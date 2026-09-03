Saros: Zenith è il nuovo aggiornamento gratuito dello sparatutto: ecco il trailer

Allo State of Play è stato mostrato Saros: Zenith , il prossimo grande aggiornamento gratuito di contenuti per Saros, che aggiunge nuove modalità di gioco rigiocabili e diverse opzioni visive e di controllo per rendere il titolo accessibile a un numero ancora maggiore di giocatori.

Il trailer di Saros

Saros: Zenith introduce Overlord Rush, una nuovissima modalità in cui è possibile affrontare i potenti nemici Overlord del gioco principale l'uno dopo l'altro, puntare al punteggio record e competere con i giocatori di tutto il mondo utilizzando le classifiche integrate, in un omaggio al classico stile arcade per cui Housemarque è nota.

Questo aggiornamento porta con sé anche gli "Eclipse Layers", una modalità New Game+ che consente agli Enforcer più esperti di mettere le proprie abilità alla prova definitiva. Dopo aver completato Saros, i giocatori possono tornare all'inizio e affrontare una versione più impegnativa del gioco. È possibile affrontare queste sfide con ancora più opzioni di progressione e nuovi Carcosan Modifiers per personalizzare l'esperienza. Ci sono anche nuovi segreti e trofei da scoprire man mano che ci si addentra negli Eclipse Layers.

Sono state inoltre aggiunte nuove funzionalità di accessibilità, tra cui la visuale ad alto contrasto, la mira con giroscopio tramite il controller wireless DualSense e l'opzione attivabile "Velocità di gioco ridotta". Con queste opzioni, un numero ancora maggiore di giocatori potrà provare in prima persona la spettacolare azione bullet-ballet di Saros.

Vi lasciamo alla recensione di Saros.