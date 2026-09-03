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Saros: Zenith è il nuovo aggiornamento gratuito dello sparatutto: ecco il trailer

Allo State of Play di settembre 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Saros: Zenith, il nuovo aggiornamento gratuito dello sparatutto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2026
Saros
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Allo State of Play è stato mostrato Saros: Zenith, il prossimo grande aggiornamento gratuito di contenuti per Saros, che aggiunge nuove modalità di gioco rigiocabili e diverse opzioni visive e di controllo per rendere il titolo accessibile a un numero ancora maggiore di giocatori.

Vediamo tutti i dettagli.

Il trailer di Saros

Saros: Zenith introduce Overlord Rush, una nuovissima modalità in cui è possibile affrontare i potenti nemici Overlord del gioco principale l'uno dopo l'altro, puntare al punteggio record e competere con i giocatori di tutto il mondo utilizzando le classifiche integrate, in un omaggio al classico stile arcade per cui Housemarque è nota.

Questo aggiornamento porta con sé anche gli "Eclipse Layers", una modalità New Game+ che consente agli Enforcer più esperti di mettere le proprie abilità alla prova definitiva. Dopo aver completato Saros, i giocatori possono tornare all'inizio e affrontare una versione più impegnativa del gioco. È possibile affrontare queste sfide con ancora più opzioni di progressione e nuovi Carcosan Modifiers per personalizzare l'esperienza. Ci sono anche nuovi segreti e trofei da scoprire man mano che ci si addentra negli Eclipse Layers.

Saros è ora disponibile in prova per gli abbonati a PlayStation Plus Premium Saros è ora disponibile in prova per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

Sono state inoltre aggiunte nuove funzionalità di accessibilità, tra cui la visuale ad alto contrasto, la mira con giroscopio tramite il controller wireless DualSense e l'opzione attivabile "Velocità di gioco ridotta". Con queste opzioni, un numero ancora maggiore di giocatori potrà provare in prima persona la spettacolare azione bullet-ballet di Saros.

Vi lasciamo alla recensione di Saros.

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