In arrivo oggi la demo di Final Fantasy Resonance, nuovo trailer dallo State of Play

Durante lo State of Play di settembre, Square Enix ha annunciato una demo per Final Fantasy Resonance, che sarà disponibile da oggi negli store digitali. Questa versione di prova permetterà ai giocatori di iniziare l'avventura con l'intero primo capitolo e di trasferire i salvataggi nel gioco completo al momento dell'uscita, fissata al prossimo 22 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.
L'annuncio della demo è stato accompagnato da un nuovo trailer mostrato durante lo State of Play, che ha offerto uno sguardo più approfondito sul gioco e svelato la presenza di Sephiroth come antagonista.
Cos'è Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance è un GDR caratterizzato con uno stile grafico HD-2D che celebra il passato e il presente della serie attraverso una reinterpretazione moderna del primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius.
Final Fantasy Resonance, provato il primo Final Fantasy HD-2D Il gioco ricostruisce completamente la storia originale, con una trama classica incentrata sui Cristalli e un viaggio ricco di eroi, misteri e battaglie strategiche. Il sistema di combattimento a turni combina la tradizione dei primi capitoli con meccaniche più moderne, dando vita a scontri dinamici e profondi.
Non mancano elementi iconici come Chocobo, aeronavi, Esper e numerosi richiami ai capitoli storici della saga. A impreziosire l'avventura ci saranno inoltre le apparizioni di personaggi leggendari come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce, pronti a unirsi temporaneamente al party con abilità uniche.