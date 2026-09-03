0

In arrivo oggi la demo di Final Fantasy Resonance, nuovo trailer dallo State of Play

Final Fantasy Resonance debutta oggi con una demo gratuita e un nuovo trailer dallo State of Play, offrendo un primo sguardo alla reinterpretazione HD‑2D dell'universo di Brave Exvius firmata Square Enix.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/09/2026
Uno scatto da Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
Articoli News Immagini

Durante lo State of Play di settembre, Square Enix ha annunciato una demo per Final Fantasy Resonance, che sarà disponibile da oggi negli store digitali. Questa versione di prova permetterà ai giocatori di iniziare l'avventura con l'intero primo capitolo e di trasferire i salvataggi nel gioco completo al momento dell'uscita, fissata al prossimo 22 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

L'annuncio della demo è stato accompagnato da un nuovo trailer mostrato durante lo State of Play, che ha offerto uno sguardo più approfondito sul gioco e svelato la presenza di Sephiroth come antagonista.

Cos'è Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance è un GDR caratterizzato con uno stile grafico HD-2D che celebra il passato e il presente della serie attraverso una reinterpretazione moderna del primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius.

Final Fantasy Resonance, provato il primo Final Fantasy HD-2D Il gioco ricostruisce completamente la storia originale, con una trama classica incentrata sui Cristalli e un viaggio ricco di eroi, misteri e battaglie strategiche. Il sistema di combattimento a turni combina la tradizione dei primi capitoli con meccaniche più moderne, dando vita a scontri dinamici e profondi.

Non mancano elementi iconici come Chocobo, aeronavi, Esper e numerosi richiami ai capitoli storici della saga. A impreziosire l'avventura ci saranno inoltre le apparizioni di personaggi leggendari come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce, pronti a unirsi temporaneamente al party con abilità uniche.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
In arrivo oggi la demo di Final Fantasy Resonance, nuovo trailer dallo State of Play