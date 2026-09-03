In arrivo oggi la demo di Final Fantasy Resonance, nuovo trailer dallo State of Play

Durante lo State of Play di settembre, Square Enix ha annunciato una demo per Final Fantasy Resonance, che sarà disponibile da oggi negli store digitali. Questa versione di prova permetterà ai giocatori di iniziare l'avventura con l'intero primo capitolo e di trasferire i salvataggi nel gioco completo al momento dell'uscita, fissata al prossimo 22 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

L'annuncio della demo è stato accompagnato da un nuovo trailer mostrato durante lo State of Play, che ha offerto uno sguardo più approfondito sul gioco e svelato la presenza di Sephiroth come antagonista.