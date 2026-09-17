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Final Fantasy Resonance torna a mostrarsi con un trailer dal Tokyo Game Show

Square Enix porta al Tokyo Game Show un nuovo trailer di Final Fantasy Resonance, il JRPG HD‑2D in arrivo il 22 ottobre, mostrando scene di storia, combattimenti a turni e sequenze cinematografiche.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/09/2026
Artwork di Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
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Il Tokyo Game Show è iniziato oggi e, come da tradizione, stanno arrivando numerose novità dagli sviluppatori e publisher giapponesi. Tra i protagonisti c'è anche Square Enix, che nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy Resonance, visibile qui sotto.

Il filmato alterna scene della storia, sequenze di combattimento a turni e momenti cinematografici realizzati con il peculiare stile HD‑2D, una fusione tra estetica classica e resa moderna. Il trailer ricorda inoltre che il debutto è ormai vicino: l'uscita è fissata al 22 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam.

Che cos'è Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance è un nuovo JRPG a turni che reinterpreta in chiave HD‑2D il primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius. Il gioco ricostruisce completamente la storia originale, proponendo una trama classica incentrata sui Cristalli e un viaggio ricco di eroi, misteri e battaglie strategiche.

La vicenda segue Rain, Lasswell e Fina attraverso regni e minacce oscure, con un sistema di combattimento basato sulla rottura delle difese nemiche e sulle potenti tecniche Resonance. A impreziosire l'avventura ci saranno anche le Vision, echi di personaggi leggendari della serie Final Fantasy - tra cui Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce - pronti a intervenire con abilità uniche.

Final Fantasy Resonance, provato il primo Final Fantasy HD-2D Final Fantasy Resonance, provato il primo Final Fantasy HD-2D

Se vi abbiamo incuriosito e volete farvi un'idea in prima persona di Final Fantasy Resonance, vi ricordiamo che è disponibile una demo su tutte le piattaforme.

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