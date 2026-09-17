Final Fantasy Resonance torna a mostrarsi con un trailer dal Tokyo Game Show

Il filmato alterna scene della storia, sequenze di combattimento a turni e momenti cinematografici realizzati con il peculiare stile HD‑2D, una fusione tra estetica classica e resa moderna. Il trailer ricorda inoltre che il debutto è ormai vicino: l'uscita è fissata al 22 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam.

Il Tokyo Game Show è iniziato oggi e, come da tradizione, stanno arrivando numerose novità dagli sviluppatori e publisher giapponesi. Tra i protagonisti c'è anche Square Enix, che nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy Resonance , visibile qui sotto.

Che cos'è Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance è un nuovo JRPG a turni che reinterpreta in chiave HD‑2D il primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius. Il gioco ricostruisce completamente la storia originale, proponendo una trama classica incentrata sui Cristalli e un viaggio ricco di eroi, misteri e battaglie strategiche.

La vicenda segue Rain, Lasswell e Fina attraverso regni e minacce oscure, con un sistema di combattimento basato sulla rottura delle difese nemiche e sulle potenti tecniche Resonance. A impreziosire l'avventura ci saranno anche le Vision, echi di personaggi leggendari della serie Final Fantasy - tra cui Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce - pronti a intervenire con abilità uniche.

Se vi abbiamo incuriosito e volete farvi un'idea in prima persona di Final Fantasy Resonance, vi ricordiamo che è disponibile una demo su tutte le piattaforme.