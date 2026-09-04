Prenota la tua copia di Final Fantasy Resonance in sconto su Amazon: il gioco esce il mese prossimo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una piccola promo che fa calare leggermente il prezzo di Final Fantasy Resonance per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 5% per un costo totale e finale di 56,99€. Aquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Final Fantasy Resonance segna il ritorno delle grandi avventure di ruolo in un'esperienza completamente ricostruita. Basato sul primo arco narrativo dell'amato titolo per dispositivi mobili FINAL FANTASY Brave Exvius, il gioco va ben oltre un semplice porting: la struttura è stata perfezionata e ampliata per offrire un RPG profondo, completo e autonomo.