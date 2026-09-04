Prenota la tua copia di Final Fantasy Resonance in sconto su Amazon: il gioco esce il mese prossimo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una piccola promo che fa calare leggermente il prezzo di Final Fantasy Resonance per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 5% per un costo totale e finale di 56,99€. Aquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Final Fantasy Resonance segna il ritorno delle grandi avventure di ruolo in un'esperienza completamente ricostruita. Basato sul primo arco narrativo dell'amato titolo per dispositivi mobili FINAL FANTASY Brave Exvius, il gioco va ben oltre un semplice porting: la struttura è stata perfezionata e ampliata per offrire un RPG profondo, completo e autonomo.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo sfoggia una grafica HD-2D di ispirazione retrò che spinge la pixel art verso nuovi orizzonti visivi, combinando nostalgia e modernità. Il sistema di combattimento adotta una formula strategica a turni arricchita da dinamiche contemporanee, offrendo scontri tattici e avvincenti.
Non mancano gli elementi simbolo che hanno fatto la storia del franchise: dai classici Chocobo agli iconici dirigibili, fino alle memorabili evocazioni degli Esper. A rendere il viaggio ancora più epico è la presenza di personaggi leggendari della saga, con le apparizioni di eroi del calibro di Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce. Che cosa ne pensate di questo titolo? Vi interessa?