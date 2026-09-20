Effettua il pre-order di Final Fantasy Resonance su Amazon: puoi prenotare la tua copia PS5 scontata

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Final Fantasy Resonance in offerta: sconto attivo del 5% e prezzo finale di 56,99€. L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 22 ottobre. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Final Fantasy Resonance propone una nuova avventura con un sistema di combattimento strategico a turni che riprende le meccaniche tradizionali della serie introducendo al tempo stesso elementi più moderni. L'esperienza è pensata per offrire un approccio accessibile ma ricco di possibilità, mettendo il giocatore di fronte a diverse situazioni in cui pianificare le proprie mosse sarà fondamentale.
Ulteriori dettagli sul gioco
A rendere ancora più riconoscibile l'universo di Final Fantasy contribuiscono alcuni degli elementi più iconici della saga, tra cui i Chocobo, gli Esper e i Dirigibili. Non mancano inoltre le apparizioni di personaggi amatissimi dai fan, come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce, che entrano a far parte di un'avventura caratterizzata da una forte componente nostalgica.
Dal punto di vista visivo, Final Fantasy Resonance adotta una particolare grafica hd-2d di ispirazione retrò, capace di reinterpretare la pixel art attraverso ambientazioni e personaggi più ricchi di dettagli.
Il gioco prende spunto dal primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius, ma non si presenta come una semplice conversione della versione mobile. La storia e l'esperienza di gioco sono state perfezionate e ricostruite.