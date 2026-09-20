Effettua il pre-order di Final Fantasy Resonance su Amazon: puoi prenotare la tua copia PS5 scontata

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Final Fantasy Resonance in offerta: sconto attivo del 5% e prezzo finale di 56,99€. L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 22 ottobre. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Final Fantasy Resonance propone una nuova avventura con un sistema di combattimento strategico a turni che riprende le meccaniche tradizionali della serie introducendo al tempo stesso elementi più moderni. L'esperienza è pensata per offrire un approccio accessibile ma ricco di possibilità, mettendo il giocatore di fronte a diverse situazioni in cui pianificare le proprie mosse sarà fondamentale.