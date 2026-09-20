Pony Island 2: Panda Circus ha una data d'uscita

Pony Island 2: Panda Circus torna a mostrarsi con un nuovo trailer che approfondisce la struttura dell'avventura e i mondi che il protagonista sarà chiamato a esplorare. Non secondario, svela anche la data d'uscita: il 27 aprile 2027.

Follia arcade

Uno degli elementi centrali del gioco sarà infatti rappresentato dalle macchine arcade, utilizzate come porte d'accesso verso mondi ispirati a differenti periodi storici e tradizioni mitologiche. Il viaggio porterà il nomade dalla Cina della dinastia Song, popolata da creature mitologiche, agli antichi regni dell'Iran e all'epoca eroica di Rostam, fino alle cosiddette Lands of the Rus. Ogni scenario proporrà ambientazioni, culture, pericoli e figure leggendarie differenti.

Questi mondi non saranno però semplici giochi indipendenti l'uno dall'altro. Man mano che l'esplorazione procede, emergeranno collegamenti e segreti nascosti dietro le singole realtà, ognuna delle quali è governata da un proprio signore.

Il trailer presenta anche alcuni di questi personaggi. SungWon Cho interpreta King Yan, il furioso sovrano degli inferi che, nonostante il nome del suo gioco, sembra avere una particolare antipatia per i panda. Arian Moayed veste invece i panni di Ahriman, una divinità ormai lontana dall'antico splendore che coinvolgerà il protagonista in Lamassu League, trasformandolo in una stella degli e-sport.

Caitlin Reilly interpreta Mara, un'appassionata di true crime che ha sviluppato una totale assenza di empatia per gli orrori che segue. Nel suo Brown Bear Bureau, il giocatore dovrà risolvere crimini particolarmente cruenti mentre emergono gradualmente dettagli sul proprio passato.

Infine torna Lucifer, interpretato da Kevin Saxby. Il personaggio sarà familiare a chi ha giocato al primo Pony Island, dove rappresentava l'antagonista principale: un programmatore demoniaco con ambizioni decisamente superiori alle proprie capacità tecniche. Saxby aveva già interpretato Luke Carder, protagonista del celebre card unboxing di Inscryption nel 2021.

Il nuovo capitolo promette quindi un'avventura costruita sull'esplorazione di questi diversi mondi, tra riferimenti a miti, leggende e culture provenienti da varie parti del mondo. Il nomade dovrà ricostruire progressivamente le connessioni tra le diverse storie e scoprire cosa si nasconde dietro le divinità che governano ciascun regno.