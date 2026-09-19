Marvel's Wolverine o Fire Emblem Fortune's Weave: cosa giocherete questo weekend?

L'estate è ormai quasi conclusa anche dal punto di vista astronomico ufficiale, ma nei nostri pensieri siamo già proiettati verso l'autunno già da qualche giorno e questo significa soprattutto avvicinarsi a un periodo tradizionalmente molto ricco sul fronte dei videogiochi. Insomma, tutto questo per introdurre la tipica domanda del sabato mattina: cosa giocherete questo weekend?
È stata una settimana alquanto ricca, caratterizzata da almeno due uscite di grosso calibro ma anche altri titoli di notevole interesse, dunque le scelte non mancano nemmeno sul fronte dei nuovi titoli di questi giorni, sebbene ci sia ovviamente sempre da considerare anche quelli passati.
Con le vacanze ormai andate, è tempo di recuperare gli impegni seri, e ci riferiamo ovviamente al backlog, a cui si aggiungono però costantemente nuovi titoli, anche in questi ultimi cinque o sei giorni.
Una settimana particolarmente ricca
Uno dei giochi principali di questa settimana è sicuramente Marvel's Wolverine, che potrebbe dunque essere anche uno dei candidati principali a titolo di questo weekend: chi l'ha comprato al lancio sarà sicuramente immerso con tutti gli artigli nella nuova esclusiva per PS5.
Il gioco d'azione di Insomniac Games ha fatto parecchio discutere per diversi motivi, e come potete leggere nella nostra recensione di Marvel's Wolverine potrebbe aver deluso un po' le aspettative, con una serie di difetti difficilmente prevedibili da parte di un blockbuster di questo calibro dal team di Spider-Man.
Tuttavia, molti utenti si stanno comunque godendo l'azione serrata e super-violenta di questo nuovo adattamento dai fumetti Marvel.
L'altro giocone della settimana è Fire: Emblem: Fortune's Weave, il nuovo strategico a turni da parte di Intelligent Systems per Nintendo Switch 2 che potete conoscere meglio nella nostra recensione dedicata.
Si tratta di un titolo enorme e ambizioso, che in buona parte raggiunge risultati veramente notevoli e rappresenta un acquisto particolarmente consigliato per chiunque possieda la console Nintendo.
Da non sottovalutare comunque anche altre uscite di questa settimana come Aniimo, Endless Legend II e soprattutto Trails in the Sky 2nd Chapter, ma non possiamo scordarci anche di altri titoli recenti come The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword e Orbitals, per limitarci alle ultime settimane.