Marvel's Wolverine o Fire Emblem Fortune's Weave: cosa giocherete questo weekend?

L'estate è ormai quasi conclusa anche dal punto di vista astronomico ufficiale, ma nei nostri pensieri siamo già proiettati verso l'autunno già da qualche giorno e questo significa soprattutto avvicinarsi a un periodo tradizionalmente molto ricco sul fronte dei videogiochi. Insomma, tutto questo per introdurre la tipica domanda del sabato mattina: cosa giocherete questo weekend?

È stata una settimana alquanto ricca, caratterizzata da almeno due uscite di grosso calibro ma anche altri titoli di notevole interesse, dunque le scelte non mancano nemmeno sul fronte dei nuovi titoli di questi giorni, sebbene ci sia ovviamente sempre da considerare anche quelli passati.

Con le vacanze ormai andate, è tempo di recuperare gli impegni seri, e ci riferiamo ovviamente al backlog, a cui si aggiungono però costantemente nuovi titoli, anche in questi ultimi cinque o sei giorni.