Marvel's Wolverine avrebbe venduto quasi 2 milioni di copie, meglio di Death Stranding 2 e altre esclusive PS5.

A rivelarlo è Rhys Elliot di Alinea Analytics , che su X ha pubblicato una serie di stime sulle performance commerciali del gioco. Secondo l'analista, Marvel's Wolverine avrebbe già raggiunto 1,9 milioni di copie vendute , di cui 1 milione provenienti dai preorder digitali, generando 130 milioni di dollari. Circa il 22,9% dei ricavi deriverebbe dal formato fisico . Il mercato principale del gioco è gli Stati Uniti, che rappresentano il 53% della player base, seguiti da Regno Unito (7%), Francia (5%) e Canada (4%).

Marvel's Wolverine avrebbe venduto quasi 2 milioni di copie nei primi giorni, superando le vendite totali stimate di Death Stranding 2 su PS5. In generale, il titolo starebbe andando meglio di altri giochi pubblicati come esclusiva console PlayStation negli ultimi anni.

Ottima partenza, ma sul lungo periodo?

Questi risultati sarebbero sufficienti per superare le vendite complessive stimate di Death Stranding 2 su PS5, fermo a 1,8 milioni di copie e 129 milioni di dollari. Wolverine sarebbe inoltre già la migliore esclusiva PlayStation Studios del 2026 per ricavi, davanti a titoli come MLB The Show (99 milioni di dollari, 1,5 milioni di copie su PS5), Marathon (60 milioni di dollari, 1,8 milioni su tutte le piattaforme), Saros (40 milioni di dollari, 510.000 copie su PS5) e Marvel Tōkon (49 milioni di dollari, 740.000 copie).

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In un secondo post, Elliot ha evidenziato che, nonostante la percezione negativa amplificata dai social, Wolverine è già il sesto gioco PS5 più redditizio dell'anno. Allineando i dati ai primi tre giorni dal lancio, il titolo avrebbe generato più ricavi di NBA 2K27 (-2,4%), Resident Evil Requiem (-24,7%), 007 First Light (-48,8%), Assassin's Creed Black Flag Resynced (-49,5%) e Crimson Desert (-54,8%). Considerando le esclusive console degli ultimi tre anni, Wolverine si posiziona al settimo posto per ricavi. Nei primi tre giorni ha venduto più di Ghost of Yōtei, Astro Bot, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Helldivers 2 e il già citato Death Stranding 2. Solo Marvel's Spider-Man 2 resta irraggiungibile, con 250 milioni di dollari generati nello stesso periodo.

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Secondo Elliot, Wolverine continuerà a vendere grazie alla forza del brand, ai futuri picchi legati al marketing del Marvel Cinematic Universe sugli X‑Men, al periodo natalizio e ai nuovi utenti PS5, compresi quelli che arriveranno con GTA 6. Tuttavia, la sua coda commerciale sarà più breve rispetto a quella di Marvel's Spider‑Man 2, dato che il gioco ha ricevuto un'accoglienza più tiepida da parte della critica e degli streamer, fattori che tendono a ridurre la longevità commerciale nel medio periodo.