Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 24 settembre: si tratta di Mechabellum e Astrea: Six Sided Oracles, due esperienze strategiche molto diverse fra loro, che attingono l'uno a un immaginario fantascientifico, l'altro al fantasy.
In Mechabellum dovremo infatti guidare un esercito di mech all'interno di battaglie sempre più difficili, costruendo la nostra armata, personalizzando le unità, stabilendo le formazioni e schierando le truppe per poi assistere a feroci scontri in cui ogni decisione può cambiare l'esito finale.
La campagna di Mechabellum ci vedrà intenti ad analizzare il campo di battaglia, prevedere le mosse dell'avversario e predisporre le contromisure più efficaci, perseguendo lo sviluppo tecnologico al fine di potenziare gli equipaggiamenti a disposizione delle nostre truppe robotiche.
Il titolo prodotto da Paradox punta insomma a consegnarci meccaniche in stile autobattler solide e convincenti, arricchite da una modalità multiplayer competitiva e da una cooperativa survival a base di ondate.
Astrea: Six Sided Oracles e i giochi di oggi
Naturalmente sono disponibili per il download i giochi di oggi, 17 settembre, vale a dire Mindcop e Shogun Showdown: per scaricarli vi basterà visitare le rispettive pagine su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.
Tornando invece ai titoli in arrivo la settimana prossima, Astrea: Six Sided Oracles si presenta come un deck builder in cui dovremo esplorare antiche rovine e sfruttare il potere delle reliquie a sei facce per affrontare le forze che minacciano di distruggere il nostro mondo.