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Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 24 settembre

Puntuale come ogni giovedì, Epic Games Store ha annunciato quali saranno i prossimi giochi gratis e ha messo a disposizione quelli di oggi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/09/2026
Uno dei mecha di Mechabellum

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 24 settembre: si tratta di Mechabellum e Astrea: Six Sided Oracles, due esperienze strategiche molto diverse fra loro, che attingono l'uno a un immaginario fantascientifico, l'altro al fantasy.

In Mechabellum dovremo infatti guidare un esercito di mech all'interno di battaglie sempre più difficili, costruendo la nostra armata, personalizzando le unità, stabilendo le formazioni e schierando le truppe per poi assistere a feroci scontri in cui ogni decisione può cambiare l'esito finale.

La campagna di Mechabellum ci vedrà intenti ad analizzare il campo di battaglia, prevedere le mosse dell'avversario e predisporre le contromisure più efficaci, perseguendo lo sviluppo tecnologico al fine di potenziare gli equipaggiamenti a disposizione delle nostre truppe robotiche.

Mechabellum annunciato da Paradox con un trailer, è un autobattler coi mech Mechabellum annunciato da Paradox con un trailer, è un autobattler coi mech

Il titolo prodotto da Paradox punta insomma a consegnarci meccaniche in stile autobattler solide e convincenti, arricchite da una modalità multiplayer competitiva e da una cooperativa survival a base di ondate.

Astrea: Six Sided Oracles e i giochi di oggi

Naturalmente sono disponibili per il download i giochi di oggi, 17 settembre, vale a dire Mindcop e Shogun Showdown: per scaricarli vi basterà visitare le rispettive pagine su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

Tornando invece ai titoli in arrivo la settimana prossima, Astrea: Six Sided Oracles si presenta come un deck builder in cui dovremo esplorare antiche rovine e sfruttare il potere delle reliquie a sei facce per affrontare le forze che minacciano di distruggere il nostro mondo.

#Epic Games Store #Giochi Gratis
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