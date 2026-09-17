Il nuovo trailer di Edge of Memories svela la data d'uscita ufficiale

Il gioco è ambientato a Heryon, un mondo segnato dalla Corrosione , una piaga che ha già devastato il continente di Astryan e che ora minaccia anche Avaris, terra abitata da popolazioni nomadi finora risparmiate dagli orrori del flagello.

Con un nuovo trailer , Nacon e Midgar Studio hanno confermato che Edge of Memories debutterà il 5 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam. Chi effettuerà il preordine riceverà in omaggio il "Legacy Costume Pack".

Altri dettagli

Protagonista della storia è Eline, una Sussurratrice di Anime itinerante impegnata a contrastare la forza che trasforma fauna, flora ed esseri umani in abomini. Dopo un incontro misterioso, dentro di lei si risveglia un potere oscuro che potrebbe rappresentare la chiave per fermare l'apocalisse: la capacità di controllare la Corrosione nel proprio stesso corpo. Ad aiutarla in questa missione tutt'altro che semplice ci saranno Ysoris, la sua insolita mentore, e Kanta, principe sciamano di una tribù ormai perduta.

Sul fronte del combattimento, il gioco punta su scontri in tempo reale contro nemici spietati, con la possibilità di alternare colpi rapidi e tecniche devastanti per costruire combo spettacolari. Gli alleati giocano un ruolo centrale: possono essere personalizzati e le loro abilità vanno sfruttate nei momenti chiave per massimizzare i danni inflitti. È inoltre prevista una trasformazione in Berserker, che consente di scatenare colpi devastanti ed esecuzioni spietate.

Dal punto di vista ambientale, Avaris si presenta come una terra dai molti volti, segnata come il resto di Heryon dalle cicatrici della Corrosione: dalle spiagge idilliache della città portuale di Sarlah-Durah alle vette innevate dei Monti Kezal. Il continente, ricco di ambientazioni dai colori vividi, si trasforma progressivamente con l'avanzare della storia, rivelando nuovi percorsi e cambiando i luoghi già esplorati in precedenza. Durante l'avventura sarà anche possibile cavalcare un Nekaroo, fedele compagno felino che grazie alla sua agilità permette di raggiungere aree altrimenti inaccessibili. Il tutto è realizzato con Unreal Engine 5 e uno stile visivo dichiaratamente ispirato all'animazione giapponese.

Sul piano narrativo, gli sviluppatori promettono una storia originale priva di contenuti di riempimento, in cui ogni missione contribuisce ad approfondire la trama, i personaggi e le relazioni tra loro. Ad arricchire l'esperienza c'è una colonna sonora dinamica firmata da Cedric Menendez, impreziosita dalla voce di Emi Evans, già nota per il suo lavoro su NieR: Automata. Il tema conclusivo è stato composto da Yasunori Mitsuda, autore celebre per il suo contributo a titoli come Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles e Sea of Stars.