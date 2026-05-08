Nacon ha messo in vendita Midgar Studio, autore di Edge of Memories

Nacon ha messo in vendita Midgar Studio, il team autore di Edge of Memories, appena ventiquattro ore dopo l'ultima presentazione del gioco nel corso del Nacon Connect: lo riporta il magazine francese Origami, che ha individuato un annuncio relativo alla vendita.

Si tratta ovviamente di una pessima notizia, in primo luogo perché Edge of Memories si pone al momento come un progetto di rilievo all'interno del catalogo Nacon; in secondo luogo perché, in mancanza di un compratore interessato, non è chiaro cosa accadrà allo studio.

Il recente esempio di Spiders è eloquente: il publisher francese ha cercato di vendere il team di sviluppo autore della serie Greedfall, ma l'operazione non è andata a buon fine e si è dovuto optare per una chiusura anche piuttosto improvvisa.

Sembra insomma che la situazione dell'azienda in questo momento sia tutt'altro che tranquilla o stabile, sebbene la vetrina del Nacon Connect possa aver restituito un'idea differente.