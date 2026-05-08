Nintendo Switch 2 è disponibile a prezzo ridotto presso diversi rivenditori italiani

Una decisione, quella presa dalla casa di Kyoto, legata inevitabilmente alla crisi delle memorie e all'aumento dei costi produttivi a essa legato, che ha già spinto altri produttori ad aumentare i prezzi.

Considerando appunto che a settembre i prezzi saliranno, è chiaro che si tratta di un'occasione molto interessante per chiunque stesse valutando l'acquisto di un Nintendo Switch 2 ed è rimasto amareggiato nel sentire le ultime notizie provenienti dal Giappone.

Dicevamo però dell'offerta: in questo momento catene come Gamelife , Euronics e MediaWorld (ma probabilmente ce ne sono anche altre) propongono la nuova console ibrida a 429,99€ , con un risparmio pari a quasi il 9% rispetto all'attuale listino.

Una generazione sventurata

Abbiamo avuto modo di parlarne in più di un'occasione, ma non c'è dubbio che quella che stiamo vivendo sia una generazione davvero sventurata, come dimostrano gli aumenti di prezzo annunciati sia da Nintendo che da Sony, così come da Microsoft nello stesso periodo.

Le attuali console sono infatti state lanciate in una situazione di scorte fortemente limitate, dopodiché hanno sperimentato un ciclo vitale del tutto anomalo, con i listini che sono aumentati anziché diminuire, come sempre accaduto in precedenza nella storia dell'industria videoludica e dell'elettronica in generale.