Nintendo e Sony aumentano i prezzi: l'IA sta mettendo in crisi anche il mercato delle console

Le due aziende giapponesi hanno infatti segnalato pressioni sempre più forti sul lato produttivo durante la pubblicazione dei risultati finanziari. Il problema riguarda soprattutto i chip di memoria, il cui prezzo è aumentato rapidamente negli ultimi mesi a causa della competizione tra industria consumer e infrastrutture dedicate all'IA.

L'espansione dell'intelligenza artificiale continua ad avere effetti indiretti su buona parte del settore tecnologico. Questa volta a subirne le conseguenze sono anche Nintendo e Sony, che hanno collegato l'aumento dei costi hardware alla crescente domanda di memorie destinate ai data center IA.

Nintendo e Sony colpite dal caro memorie causato dall’IA

Secondo le stime riportate dalle due aziende giapponesi, i prezzi delle memorie sarebbero raddoppiati nel primo trimestre del 2026 rispetto al precedente. Per il trimestre attuale è previsto un ulteriore aumento fino al 63%, spinto dalla domanda proveniente dai data center IA. La situazione sta già avendo ripercussioni su smartphone, notebook, automobili e console.

Alla fine anche Nintendo Switch 2 è aumentata di prezzo

Nintendo ha spiegato che l'aumento dei costi dei componenti, soprattutto delle memorie, insieme ai dazi e ai cambi valutari, comporterà un aggravio di circa 100 miliardi di yen (circa 575 milioni di euro) nell'attuale anno fiscale.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che questi fattori hanno contribuito direttamente alla decisione di aumentare il prezzo di Switch 2. In Giappone, il modello dedicato al mercato locale passerà da 49.980 yen a 59.980 yen (circa 345 euro).In Europa, invece, il prezzo salirà di 30 euro da settembre.

Secondo l'analista Kazunori Ito di HSBC, la scelta di Nintendo dimostra che i rincari delle memorie hanno raggiunto livelli difficili da assorbire internamente. L'azienda, di fatto, non vedrebbe miglioramenti a breve termine nelle condizioni del mercato.

La situazione è particolarmente delicata per Nintendo perché Switch 2 si trova ancora nella fase iniziale del proprio ciclo commerciale. Inoltre, buona parte dell'utenza Nintendo viene considerata più sensibile ai prezzi rispetto a quella di altre piattaforme. Per questo motivo, diversi osservatori ritengono che la società dovrà sostenere la console con nuove esclusive di forte richiamo nei prossimi mesi.

Anche Sony ha già aumentato il prezzo di PlayStation 5, con rincari che arrivano fino a 100 euro per alcuni modelli. L'azienda ha dichiarato di aver garantito le forniture di memoria per l'anno fiscale corrente, ma prevede che i prezzi resteranno elevati anche nel 2027.

Il CEO Hiroki Totoki ha spiegato che Sony sta cercando di ridurre i costi in altre aree produttive, proprio per compensare il peso crescente delle memorie. La redditività dell'hardware PS5 dovrebbe comunque restare simile a quella dello scorso anno. Nel frattempo, Sony guarda con attenzione all'arrivo di Grand Theft Auto VI, previsto per novembre. Il titolo di Take-Two viene considerato uno dei principali fattori in grado di sostenere vendite software e ricavi dell'ecosistema PlayStation nei prossimi trimestri.

L'intero settore hardware sta affrontando una fase complessa. L'enorme domanda generata dall'IA sta ridisegnando le priorità produttive dell'industria dei semiconduttori, mettendo pressione anche su mercati storicamente centrali come videogiochi ed elettronica di consumo. Per produttori come Nintendo e Sony, il problema non riguarda più soltanto la disponibilità dei componenti, ma soprattutto la sostenibilità economica delle future piattaforme hardware.