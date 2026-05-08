Slay the Spire 2 riceve la metà degli aggiornamenti perché gli autori lavoravano troppo col primo gioco

Mega Crit si sta godendo il successo di Slay the Spire 2 e continua ad aggiornare il videogioco per ottimizzarlo e ampliarlo. I fan però si sono resi conto che gli update sono meno frequenti rispetto a quelli del primo gioco e si sono chiesti perché.
Il team ha quindi spiegato cosa sta accadendo.
Il commento di Mega Crit sugli aggiornamenti di Slay the Spire 2
Gli autori hanno spiegato che Slay the Spire 2 non riceve aggiornamenti ogni settimana perché si tratta di un sacco di lavoro e non è un bene per il team. Si è quindi deciso di optare per una patch ogni due settimane per mantenere un ritmo più in linea con la capacità produttiva di Mega Crit.
Ovviamente gli aggiornamenti arriveranno in ogni caso, senza però spezzare la schiena agli sviluppatori. Inoltre, secondo Mega Crit, questo darà più tempo ai giocatori di provare i cambiamenti del più recente aggiornamento e darà più tempo al team per ottenere feedback e migliorare il gioco in base ad essi.
"Come avrete probabilmente notato, stiamo passando a una patch ogni 2 settimane piuttosto che settimanale, come indicato nel nostro Disclaimer sull'Accesso Anticipato," scrive Mega Crit in un nuovo post sul blog di Steam. "Questo potrebbe sorprendere un po', visto che il primo gioco veniva aggiornato settimanalmente, ma era un sacco di lavoro e faceva davvero schifo."
"In ogni caso, la cadenza di 2 settimane dovrebbe rendere le cose meno frenetiche per noi, permettendo cambiamenti più grandi e più tempo per lavorare e rifinire i contenuti prima che vengano pubblicati. Inoltre, concede più tempo ai giocatori della beta per assimilare i cambiamenti e fornire feedback," aggiunge lo studio.
Tra l'altro, gli autori di Slay the Spire 2 volevano aggiornare il primo invece di fare il seguito, ma...
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