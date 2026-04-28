Gli autori di Slay the Spire 2 volevano aggiornare il primo invece di fare il seguito, ma...

La speranza iniziale di Mega Crit era di continuare ad aggiornare il primo gioco con nuove funzioni e idee , ma a un certo punto è diventato sempre più difficile.

Slay the Spire 2 si è rivelato un grande successo commerciale, ma la verità è che gli autori inizialmente non volevano assolutamente realizzare il seguito .

Cosa hanno detto gli autori di Slay the Spire 2

"In un commento su Reddit di molto tempo fa, dissi una cosa tipo: 'Non faremo un sequel! Perché dovremmo farlo? Aggiorneremo semplicemente il primo'", racconta Casey Yano, co-creatore di Slay the Spire, nel numero 423 di Edge Magazine. "Ma credo che fossimo un po' ingenui."

"Non potevamo limitarci a lavorare di più su Slay the Spire 1, perché il suo futuro era molto nebuloso", spiega Yano. Oltre ai problemi con le versioni console e mobile, bisogna considerare anche tutte le mod esistenti per PC. Se Mega Crit voleva apportare delle vere aggiunte alla formula di Slay the Spire, "allora doveva trattarsi di un sequel."

Il problema principale era legato a Humble Games, l'etichetta editoriale di Humble Bundle oramai deceduta. Humble Games si occupava delle versioni console e mobile di Slay the Spire, ma quando l'editore ha chiuso nel 2024 tali versioni si sono ritrovate in una sorta di limbo. Sebbene il team non abbia dato dettagli, l'impressione è che tutto fosse bloccato su quel lato.

Parlando però del futuro, sappiamo che Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita come Balatro, ma potrebbero pensarci i modder.