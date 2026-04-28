Il free-to-play The Division Resurgence ora è disponibile anche su PC

The Division Resurgence, la versione free-to-play della serie MMO sparatutto di Ubisoft, è da oggi giocabile anche su PC tramite Ubisoft Connect in accesso anticipato. È probabile che in futuro il titolo arrivi anche su Steam e altri store digitali, come già accaduto per molte produzioni della compagnia francese.

Chi fosse interessato può già procedere al download a questo indirizzo. Il gioco ha debuttato su dispositivi iOS e Android a inizio aprile insieme alla Stagione 1. Come evidenziato nella nostra recensione, l'esperienza mobile si è dimostrata solida e sorprendentemente ricca, capace di trasporre in modo convincente la formula della serie in un contesto portatile senza sacrificare contenuti o qualità del gameplay. Resta ora da capire se il titolo riuscirà a ottenere lo stesso riscontro anche su PC.