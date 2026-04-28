Il free-to-play The Division Resurgence ora è disponibile anche su PC

The Division Resurgence, la versione free-to-play della serie MMO sparatutto di Ubisoft, è da oggi giocabile anche su PC tramite Ubisoft Connect in accesso anticipato. È probabile che in futuro il titolo arrivi anche su Steam e altri store digitali, come già accaduto per molte produzioni della compagnia francese.
Chi fosse interessato può già procedere al download a questo indirizzo. Il gioco ha debuttato su dispositivi iOS e Android a inizio aprile insieme alla Stagione 1. Come evidenziato nella nostra recensione, l'esperienza mobile si è dimostrata solida e sorprendentemente ricca, capace di trasporre in modo convincente la formula della serie in un contesto portatile senza sacrificare contenuti o qualità del gameplay. Resta ora da capire se il titolo riuscirà a ottenere lo stesso riscontro anche su PC.
I requisiti su PC
Sono stati svelati anche i requisiti PC, che abbiamo elencato qui sotto. Minimi - 1080p, 30 fps, preset basso
- CPU: Intel i5-4800 o AMD Ryzen 5 3400G
- GPU: Grafica integrata Intel UHD 630
- RAM: 8 GB dual-channel
- Sistema operativo: Windows 11
- Spazio d'archiviazione: 30 GB, SSD richiesto
Raccomandati - 1080p, 60 fps, preset alto
- CPU: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 3 3100
- GPU: NVIDIA GTX 1650 4 GB, AMD RX 5500 4 GB o Intel Arc A380 6 GB
- RAM: 8 GB
- Sistema operativo: Windows 11
- Spazio d'archiviazione: 30 GB, SSD richiesto
Alto - 1440p, 60 fps, preset alto
- CPU: Intel i5-10400 o AMD Ryzen 5 5500
- GPU: NVIDIA GTX 1660 6 GB, AMD RX 5500 XT 8 GB o Intel Arc A580 8 GB
- RAM: 8 GB
- Sistema operativo: Windows 11
- Spazio d'archiviazione: 30 GB, SSD richiesto
Molto alto - 4K, 60 fps preset molto alto
- CPU: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600
- GPU: NVIDIA GTX 1660 Ti 6 GB, AMD RX 5600 XT 6 GB o Intel Arc A750 8 GB
- RAM: 8 GB
- Sistema operativo: Windows 11
- Spazio d'archiviazione: 30 GB, SSD richiesto
The Division Resurgence è uno sparatutto GDR in terza persona ambientato in un open world MMO condiviso. La storia si svolge in una New York contemporanea devastata da una crisi, dopo che un'epidemia virale ha generato caos e portato al collasso del governo degli Stati Uniti.
I giocatori vestiranno i panni di un agente della Strategic Homeland Division, con l'obiettivo di ristabilire l'ordine, combattere le fazioni ostili, proteggere i civili e contribuire alla ricostruzione della città. Come nella serie principale, sarà possibile affrontare contenuti PvE in cooperativa o sfidare altri giocatori nelle modalità PvP.