The Division Resurgence lancia la Stagione 1 con un nuovo trailer

Ubisoft ha lanciato la Stagione 1 di The Division Resurgence, con un esplosivo trailer che illustra alcune delle novità e dei contenuti che avremo modo di trovare all'interno di questo aggiornamento.
L'impianto si poggia come da tradizione su di un Season Pass, in questo caso il Classified Ops Pass, dotato di un percorso gratuito o a pagamento costituito da cinquanta livelli sbloccabili che permettono di ottenere ricompense speciali.
Fra queste ci sono armi come il fucile d'assalto Warlord, che consente di aumentare l'efficacia sia offensiva che difensiva, nonché numerosi set di abbigliamento e skin, disponibili talvolta a tempo limitato, per arricchire l'esperienza di Resurgence in vari modi.
L'obiettivo della struttura stagionale è ovviamente quello di mantenere alta l'attenzione e il coinvolgimento dei giocatori, fornendo loro nuovi spunti e incentivi per continuare a fruire di questa nuova esperienza mobile basata sulla serie The Division.
Un rinnovato focus su iOS e Android
Come dimostra anche la recente recensione di Rainbow Six Mobile, in questo periodo Ubisoft sembra aver riscoperto il mobile gaming, o quantomeno sta concentrando le uscite dei progetti per iOS e Android che aveva in cantiere ormai da diverso tempo.
Il risultato è una line-up decisamente solida, che porta su smartphone e tablet un adattamento davvero convincente delle meccaniche e delle caratteristiche che hanno contribuito a consolidare il successo di alcuni dei più importanti brand della casa francese.
Resurgence, in particolare, punta sull'ormai irrinunciabile struttura free-to-play al fine di rivolgersi a un pubblico più ampio possibile: vedremo nelle prossime settimane se Ubisoft è riuscita a colpire nel segno o meno.