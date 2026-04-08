The Division Resurgence lancia la Stagione 1 con un nuovo trailer

Ubisoft ha lanciato la Stagione 1 di The Division Resurgence, con un esplosivo trailer che illustra alcune delle novità e dei contenuti che avremo modo di trovare all'interno di questo aggiornamento.

L'impianto si poggia come da tradizione su di un Season Pass, in questo caso il Classified Ops Pass, dotato di un percorso gratuito o a pagamento costituito da cinquanta livelli sbloccabili che permettono di ottenere ricompense speciali.

Fra queste ci sono armi come il fucile d'assalto Warlord, che consente di aumentare l'efficacia sia offensiva che difensiva, nonché numerosi set di abbigliamento e skin, disponibili talvolta a tempo limitato, per arricchire l'esperienza di Resurgence in vari modi.

L'obiettivo della struttura stagionale è ovviamente quello di mantenere alta l'attenzione e il coinvolgimento dei giocatori, fornendo loro nuovi spunti e incentivi per continuare a fruire di questa nuova esperienza mobile basata sulla serie The Division.