Zenless Zone Zero presenta la versione 3.0: data di uscita su Steam, DLSS e ray tracing e tutte le novità

Come di consueto, è stato pubblicato anche un nuovo codice promozionale . Inserendo " BEYONDTHECLOUDS " sul sito ufficiale a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes , 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Tenete presente, però, che il codice sarà valido solo per pochissimi giorni.

La Versione 3.0, intitolata "A Sleepwalker's Confession", sarà disponibile dal 17 giugno su tutte le piattaforme. Nello stesso giorno il gioco debutterà anche su Steam , con supporto completo a cross-platform e cross-progression.

Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo con la Stagione 3 di Zenless Zone Zero , che introdurrà un nuovo arco narrativo e porterà i giocatori nel distretto di Roscaelifer.

Le novità

La Versione 3.0 introduce un nuovo arco narrativo in cui i Proxies, afflitti da un'anomala energia Ether quasi fuori controllo, vengono invitati dal sindaco di New Eridu nella distretto ad accesso riservato di Roscaelifer. Guidati da Velina, direttrice dell'ESD, arrivano sull'isola come studenti in trasferimento speciale e iniziano a indagare sul misterioso potere di Pyrois, nascosto dentro di loro. Nel frattempo, la città è scossa da una serie di incidenti legati ai Bangboo: chip difettosi, casi di autodistruzione, anomalie negli Hollows dell'Energy Hub e il ritorno della figura leggendaria di Remielle Dan preannunciano una nuova crisi imminente.

Sul fronte del gameplay arrivano due nuovi agenti S-Rank. Velina, primo Agente Anomaly di tipo Vento, può applicare lo stato Windswept e combinare le anomalie per generare il nuovo effetto Vortex, che infligge danni ad area. Le sue abilità si potenziano ulteriormente in squadre con più Agenti Anomaly. Norma, Agente di classe Stun di tipo Fuoco e capo tecnico dell'ESD, basa il suo stile di combattimento sul cappello che accumula Preheated Chamber anche fuori campo, permettendole di convertire i Quick Assist dei compagni in Chain Attack aggiuntivi. Tornano anche i banner di Ye Shunguang e Sunna, accompagnati dai loro W-Engine esclusivi. Viene introdotto come nuovo personaggio giocabile anche Pyrois, la manifestazione del potere nascosto dei protagonisti, che tutti i giocatori riceveranno gratuitamente procedendo nella storia.

Troviamo due nuove modalità permanenti: Bangbang! The Genius and the Miracle Chip, incentrata sulla gestione di squadre di Collaboorator per riparare il Central Computing Hub, e Annihilation Simulacrum, una modalità boss rush ad alta difficoltà senza debolezze elementali. Verranno aggiunti anche eventi a tempo limitato offriranno ulteriori ricompense, tra cui Drive Disc, W-Engine.

La versione introduce anche ottimizzazioni di sistema, come lo smaltimento intelligente dei Drive Disc, la riorganizzazione degli accessori cosmetici e un aggiornamento grafico su PC con supporto a ray tracing e DLSS. Come ricompense stagionali, oltre a Pyrois, i giocatori riceveranno gratuitamente il suo W-Engine, tutte le Mindscape future e un totale di 1.600 Polychrome.