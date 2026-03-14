Zenless Zone Zero presenta la versione 2.7: data di uscita, nuovi contenuti e 300 Polychrome gratis

Come da tradizione, assieme all'aggiornamento è stato svelato un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo " MISSHISS " sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Tenete presente, però, che il codice sarà valido solo per pochissimi giorni.

HoYoverse ha annunciato oggi la versione 2.7 di Zenless Zone Zero , "Champions Never Fall to the Past". Sarà disponibile su PC, console e mobile a partire dal 24 marzo , introducendo missioni principali, nuovi personaggi giocabili, eventi e molto altro ancora.

Le novità principali dell'aggiornamento

La versione 2.7 introduce un nuovo arco narrativo incentrato sull'Hollow Champion, una competizione senza precedenti organizzata dai TOPS che coinvolgerà i Proxy insieme a vecchi alleati e nuovi sfidanti.

Il roster degli agenti si amplia con due nuove unità: Cissia e Nangong Yu. Cissia è un'agente S-Rank di elemento Elettrico e ruolo Attack. Combatte con un'arma trasformabile che alterna frusta e lancia, permettendole di eseguire combo rapide e scenografiche. Nangong Yu è invece un'agente S-Rank Ether di classe Stun. Oltre a stordire rapidamente i nemici, potenzia l'Anomaly Buildup dell'intera squadra. Accumula Downbeat nel tempo e tramite le Anomaly inflitte dal team, sbloccando attacchi caricati che estendono la finestra di stordimento e amplificano i danni. Durante la Versione 2.7 torneranno anche i banner dedicati a Yidhari e Seed.

L'aggiornamento introduce inoltre nuovi eventi a tempo limitato, tra cui mini‑giochi e sfide di combattimento, oltre a una missione speciale dell'HSOS 6. Il Simulated Battle Trial riceve un aggiornamento sostanziale, con un sistema di sfide di alto livello che include lineup di nemici inedite, bonus aggiuntivi e ricompense come Polychrome, titoli esclusivi e altri premi.