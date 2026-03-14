Zenless Zone Zero presenta la versione 2.7: data di uscita, nuovi contenuti e 300 Polychrome gratis

HoYoverse ha annunciato oggi la versione 2.7 di Zenless Zone Zero, "Champions Never Fall to the Past". Sarà disponibile su PC, console e mobile a partire dal 24 marzo, introducendo missioni principali, nuovi personaggi giocabili, eventi e molto altro ancora.
Come da tradizione, assieme all'aggiornamento è stato svelato un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo "MISSHISS" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Tenete presente, però, che il codice sarà valido solo per pochissimi giorni.
Le novità principali dell'aggiornamento
La versione 2.7 introduce un nuovo arco narrativo incentrato sull'Hollow Champion, una competizione senza precedenti organizzata dai TOPS che coinvolgerà i Proxy insieme a vecchi alleati e nuovi sfidanti.
Il roster degli agenti si amplia con due nuove unità: Cissia e Nangong Yu. Cissia è un'agente S-Rank di elemento Elettrico e ruolo Attack. Combatte con un'arma trasformabile che alterna frusta e lancia, permettendole di eseguire combo rapide e scenografiche. Nangong Yu è invece un'agente S-Rank Ether di classe Stun. Oltre a stordire rapidamente i nemici, potenzia l'Anomaly Buildup dell'intera squadra. Accumula Downbeat nel tempo e tramite le Anomaly inflitte dal team, sbloccando attacchi caricati che estendono la finestra di stordimento e amplificano i danni. Durante la Versione 2.7 torneranno anche i banner dedicati a Yidhari e Seed.
L'aggiornamento introduce inoltre nuovi eventi a tempo limitato, tra cui mini‑giochi e sfide di combattimento, oltre a una missione speciale dell'HSOS 6. Il Simulated Battle Trial riceve un aggiornamento sostanziale, con un sistema di sfide di alto livello che include lineup di nemici inedite, bonus aggiuntivi e ricompense come Polychrome, titoli esclusivi e altri premi.