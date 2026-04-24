Zenless Zone Zero arriva su Steam, svelata la data di uscita della versione 2.8 e i nuovi contenuti in arrivo

Oggi Hoyoverse ha presentato i contenuti in arrivo con la versione 2.8 di Zenless Zone Zero e ha annunciato che presto il gioco sarà disponibile anche su Steam.
Il nuovo aggiornamento si intitola "New Eridan Sunset" e sarà disponibile a partire dal 6 maggio. La versione Steam non ha una data precisa, ma arriverà "presto". Nel frattempo è già possibile raggiungere la pagina dedicata sullo store di Valve. Supporterà il cross-platform dei dati di gioco, il che significa che potrete importare i vostri progressi dalle altre versioni e quelle PC del client ufficiale ed Epic Games Store.
Come da tradizione, assieme all'aggiornamento è stato svelato un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo " PROMEIA" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Tenete presente, però, che il codice sarà valido solo per pochissimi giorni.
Le novità dell'ultimo update della versione 2.X
La Versione 2.8 conclude la Stagione 2 introducendo una nuova fase narrativa incentrata su Ramiel, misterioso bersaglio ricercato da più fazioni dell'Outer Ring. Durante l'indagine, Promeia, l'esecutrice di Krampus, si unisce temporaneamente a Starlight Billy, ai Proxies e a Cissia per scoprire la vera identità e le intenzioni di Ramiel. Le indagini porteranno a un colpo di scena che potrebbe trasformarsi in una nuova forma di potere per i Proxies.
La versione introduce due nuovi agenti S-Rank. Promeia è un'unità Ghiaccio di tipo Anomaly specializzata nell'attivare la reazione Abloom. La sua EX Special Attack attiva lo stato Bound Absolution, che le garantisce un Perfect Dodge automatico quando viene colpita. Inoltre, se in squadra è presente un altro Anomaly o Support, aumenta i danni Abloom dell'intero team. Starlight - Billy è la forma potenziata di Billy, un agente Fisico di classe Rupture che combatte a colpi di pistola e derapate in moto. Infligge ingenti danni e converte tutti i suoi attacchi in Sheer damage, che scala con la sua salute massima. Entrambi debuttano in 2.8 insieme alle rerun dei banner di Lucia e Orphie & Magus.
La versione introduce anche un nuovo tipo di nemico e la meccanica Vortex: quando un nemico affetto da Wind Anomaly riceve altre anomalie elementali, si attiva Vortex invece di Disorder, infliggendo danni AoE dell'elemento corrispondente e aggiungendo nuove possibilità strategiche.
Tra gli eventi, Marcel Bootopia permette di esplorare un'isola resort dei Bangboo controllando Eous, salvando Bangboo intrappolati e raccogliendo tesori. La ricompensa principale è Booltergeist, un Bangboo A-Rank capace di fluttuare e sparare laser, con bonus se abbinato a determinati compagni. Arrivano anche l'evento Ultimate Verdict Trial, varie attività con ricompense Polychrome e il nuovo costume per Hoshimi Miyabi "Dignified Blossom", acquistabile nel Negozio. Infine, la versione introduce miglioramenti ai sistemi, tra cui la Polychrome Guide per tracciare le ricompense e nuove funzioni di gestione risorse e auto‑delete.