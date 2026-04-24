Zenless Zone Zero arriva su Steam, svelata la data di uscita della versione 2.8 e i nuovi contenuti in arrivo

Oggi Hoyoverse ha presentato i contenuti in arrivo con la versione 2.8 di Zenless Zone Zero e ha annunciato che presto il gioco sarà disponibile anche su Steam.

Il nuovo aggiornamento si intitola "New Eridan Sunset" e sarà disponibile a partire dal 6 maggio. La versione Steam non ha una data precisa, ma arriverà "presto". Nel frattempo è già possibile raggiungere la pagina dedicata sullo store di Valve. Supporterà il cross-platform dei dati di gioco, il che significa che potrete importare i vostri progressi dalle altre versioni e quelle PC del client ufficiale ed Epic Games Store.

Come da tradizione, assieme all'aggiornamento è stato svelato un nuovo codice promozionale. Potrete riscattarlo inserendo " PROMEIA" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Tenete presente, però, che il codice sarà valido solo per pochissimi giorni.