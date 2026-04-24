Clair Obscur: Expedition 33 svela le vendite a un anno dal lancio e sono impressionanti

Lanciato il 24 aprile 2025 su PS5, Xbox e PC, e incluso fin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass, il titolo aveva già registrato 500.000 copie al debutto, salite a due milioni in meno di due settimane . A ottobre aveva raggiunto i 5 milioni, e il nuovo traguardo conferma ritmi di vendita sostenuti anche nei mesi successivi.

Clair Obscur: Expedition 33 festeggia oggi il suo primo anniversario e, per l'occasione, Kepler Interactive e Sandfall Interactive hanno annunciato che il gioco ha superato quota otto milioni di copie vendute in tutto il mondo.

I ringraziamenti di Sandfall Interactive

L'annuncio è arrivato tramite un post sui social, che include un messaggio di ringraziamenti da parte degli autori: "Siamo così emozionati, e onestamente ancora piuttosto sopraffatti, nell'annunciare che Clair Obscur: Expedition 33 ha ufficialmente raggiunto 8 MILIONI di copie vendute! Grazie di cuore a ogni singola persona che ha giocato, creato arte, condiviso, trasmesso in streaming, discusso e sostenuto questo gioco!!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per celebrare l'anniversario, Sandfall Interactive ha pubblicato anche un aggiornamento gratuito, che introduce nuovi tagli di capelli a tema per i protagonisti e risolve una serie di bug e criticità segnalati dalla community.