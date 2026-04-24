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Clair Obscur: Expedition 33 svela le vendite a un anno dal lancio e sono impressionanti

Clair Obscur: Expedition 33 festeggia il primo anniversario con un risultato straordinario: superate le otto milioni di copie vendute, confermando il successo globale dell'action RPG di Sandfall Interactive.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/04/2026
Il cast di Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
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Clair Obscur: Expedition 33 festeggia oggi il suo primo anniversario e, per l'occasione, Kepler Interactive e Sandfall Interactive hanno annunciato che il gioco ha superato quota otto milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Lanciato il 24 aprile 2025 su PS5, Xbox e PC, e incluso fin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass, il titolo aveva già registrato 500.000 copie al debutto, salite a due milioni in meno di due settimane. A ottobre aveva raggiunto i 5 milioni, e il nuovo traguardo conferma ritmi di vendita sostenuti anche nei mesi successivi.

I ringraziamenti di Sandfall Interactive

L'annuncio è arrivato tramite un post sui social, che include un messaggio di ringraziamenti da parte degli autori: "Siamo così emozionati, e onestamente ancora piuttosto sopraffatti, nell'annunciare che Clair Obscur: Expedition 33 ha ufficialmente raggiunto 8 MILIONI di copie vendute! Grazie di cuore a ogni singola persona che ha giocato, creato arte, condiviso, trasmesso in streaming, discusso e sostenuto questo gioco!!"

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Clair Obscur: Expedition 33 segna un nuovo record come gioco con più GOTY vinti in assoluto Clair Obscur: Expedition 33 segna un nuovo record come gioco con più GOTY vinti in assoluto

Per celebrare l'anniversario, Sandfall Interactive ha pubblicato anche un aggiornamento gratuito, che introduce nuovi tagli di capelli a tema per i protagonisti e risolve una serie di bug e criticità segnalati dalla community.

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