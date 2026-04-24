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Clair Obscur: Expedition 33 ha ricevuto un nuovo aggiornamento per il primo anniversario

Sandfall ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Clair Obscur: Expedition 33 per festeggiare il primo anniversario del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/04/2026
Le protagoniste di Clair Obscur: Expedition 33 con le nuove capigliature
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
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Tempo di festeggiamenti per Clair Obscur: Expedition 33, che celebra in questi giorni il suo primo anno di vita. Per celebrare questo traguardo, il team di sviluppo ha pubblicato una nuova patch che unisce contenuti estetici a una serie di importanti migliorie tecniche per ottimizzare l'esperienza di gioco su tutte le piattaforme. Inoltre, il gioco attualmente è scontato del 20%, per la gioia di chi ancora non l'ha acquistato.

La novità più curiosa dell'aggiornamento riguarda senz'altro il look dei protagonisti: sono stati infatti introdotti degli esclusivi tagli di capelli a tema "Primo Anniversario" per l'intera squadra. I giocatori potranno rinnovare l'acconciatura di Gustave recandosi dal Mercante Gestral vicino alle Stone Wave Cliffs. I nuovi stili per Verso, Maelle, Lune, Sciel e Monoco, invece, sono disponibili presso il Mercante Gestral situato nei pressi di Grosse Tête, direttamente sulla mappa del mondo.

Sul fronte tecnico, la patch risolve diverse criticità segnalate dalla community. È stato corretto un simpatico, ma fastidioso, difetto grafico legato al costume "Danseuse" di Lune e Sciel, che rendeva il menu dei personaggi decisamente troppo "oscuro".

Clair Obscur: Expedition 33 segna un nuovo record come gioco con più GOTY vinti in assoluto Clair Obscur: Expedition 33 segna un nuovo record come gioco con più GOTY vinti in assoluto

Inoltre, gli sviluppatori hanno sistemato un bug che impediva ai giocatori di interagire con i punti di riposo mentre era in corso un dialogo. A completare l'aggiornamento troviamo la risoluzione di vari problemi di collisione sulla mappa e una revisione dei testi degli achievement per garantirne una maggiore coerenza.

A margine delle note della patch, gli sviluppatori hanno voluto dedicare un caloroso messaggio di ringraziamento a tutti gli "Expeditioners", la fedele community di videogiocatori: "Come sempre, grazie per il vostro supporto e per le vostre segnalazioni tramite il Typeform ufficiale e, cosa più importante, grazie per tutto il vostro sostegno durante questo intero anno!! Vi auguriamo un meraviglioso giorno di anniversario e speriamo che vi godiate un po' di torta per festeggiare con noi!"

Se volete altri dettagli sul gioco, c'è sempre la nostra recensione da leggere.

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