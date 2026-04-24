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Assassin’s Creed Black Flag Resynced per PC già scontato su Instant Gaming

La riedizione del capitolo piratesco della serie di Ubisoft arriva in prevendita con un prezzo ridotto rispetto al listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   24/04/2026
Assassin's Creed Black Flag
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Parte la prevendita di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PC (Ubisoft Connect), proposto a 44,99 euro IVA esclusa. Il prezzo finale, con IVA al 22%, si ferma comunque a 54,89 euro rispetto ai 60 euro di listino. L'offerta applica quindi uno sconto che si attesta intorno all'8,5% per gli acquisti dall'Italia. Non si tratta di un taglio particolarmente aggressivo, ma resta significativo perché applicato prima dell'uscita, fissata al 9 luglio 2026. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Ritorno di uno dei capitoli più amati

Assassin's Creed IV: Black Flag è tra gli episodi più apprezzati della serie, grazie all'ambientazione piratesca e alla libertà di esplorazione navale. Questa versione Resynced punta a riproporre l'esperienza con aggiornamenti tecnici e ottimizzazioni per le piattaforme attuali.

Il richiamo nostalgico resta uno degli elementi centrali, soprattutto per chi considera questo capitolo tra i migliori della saga. Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul remake.

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