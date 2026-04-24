Assassin’s Creed Black Flag Resynced per PC già scontato su Instant Gaming

Parte la prevendita di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PC (Ubisoft Connect), proposto a 44,99 euro IVA esclusa. Il prezzo finale , con IVA al 22%, si ferma comunque a 54,89 euro rispetto ai 60 euro di listino. L'offerta applica quindi uno sconto che si attesta intorno all'8,5% per gli acquisti dall'Italia. Non si tratta di un taglio particolarmente aggressivo, ma resta significativo perché applicato prima dell'uscita, fissata al 9 luglio 2026. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Ritorno di uno dei capitoli più amati

Assassin's Creed IV: Black Flag è tra gli episodi più apprezzati della serie, grazie all'ambientazione piratesca e alla libertà di esplorazione navale. Questa versione Resynced punta a riproporre l'esperienza con aggiornamenti tecnici e ottimizzazioni per le piattaforme attuali.

Il richiamo nostalgico resta uno degli elementi centrali, soprattutto per chi considera questo capitolo tra i migliori della saga. Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul remake.