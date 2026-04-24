Il primo volume della colonna sonora di Crimson Desert è disponibile

Si tratta di un'opera musicale imponente, composta da ben 75 tracce e suddivisa in quattro dischi, ciascuno pensato per raccontare un aspetto unico e distintivo dell'esperienza di gioco .

I fan di Crimson Desert saranno felici di sapere che è ufficialmente disponibile il Volume 1 della colonna sonora originale del gioco . Un'occasione perfetta per ascoltare i brani che la compongono senza avviarlo.

Strutturazione dell'opera

Vediamo quindi, com'è strutturato l'album:

Disco 1 - Temi: dedicato a "L'inizio della saga: una raccolta di melodie";

Disco 2 - Battaglie: un concentrato di adrenalina per "I fuochi della guerra: forgiare uno spirito incrollabile";

Disco 3 - Esplorazione: un accompagnamento per "Il sentiero non battuto: le regioni più remote di Pywel";

Disco 4 - Boss: l'epicità assoluta di "Prima della grandezza: l'ora della resa dei conti".

L'intera colonna sonora è attualmente scaricabile in forma totalmente gratuita da Steam e presto lo sarà anche su Epic Games Store.

Per chi preferisce un ascolto immediato senza download, l'intero album è già fruibile in streaming sul canale YouTube ufficiale Pearl Abyss Music. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che le tracce approderanno prossimamente anche sulle principali piattaforme di streaming musicale. Non resta che alzare il volume e prepararsi alla battaglia, magari dopo aver letto la nostra recensione.