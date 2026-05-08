Andy Serkis di Clair Obscur: Expedition 33 dice che lo stigma contro i videogiochi sta sparendo

I videogiochi sono prodotti d'arte e di intrattenimento amati da generazioni da milioni e milioni di persone, ma c'è ancora un certo stigma, soprattutto per chi viene dal mondo del cinema e della televisione, che vede la recitazione per un videogioco come inferiore.

Nel corso del tempo però questo stigma si sta indebolendo, anche grazie a videogiochi di successo come Clair Obscur: Expedition 33 che hanno dimostrato come si possa creare un'opera emozionante anche in un medium completamente digitale. Ora, una delle star di Clair Obscur: Expedition 33 - Andy Serkis - ha detto la propria sulla questione.