1

Andy Serkis di Clair Obscur: Expedition 33 dice che lo stigma contro i videogiochi sta sparendo

Andy Serkis è un noto attore che da tempo collabora anche con i videogiochi, compreso Clair Obscur: Expedition 33. A suo dire, gli attori stanno perdendo pian piano i pregiudizi contro i videogiochi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/05/2026
Andy Serkis
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Articoli News Video Immagini

I videogiochi sono prodotti d'arte e di intrattenimento amati da generazioni da milioni e milioni di persone, ma c'è ancora un certo stigma, soprattutto per chi viene dal mondo del cinema e della televisione, che vede la recitazione per un videogioco come inferiore.

Nel corso del tempo però questo stigma si sta indebolendo, anche grazie a videogiochi di successo come Clair Obscur: Expedition 33 che hanno dimostrato come si possa creare un'opera emozionante anche in un medium completamente digitale. Ora, una delle star di Clair Obscur: Expedition 33 - Andy Serkis - ha detto la propria sulla questione.

Il commento di Andy Serkis su Clair Obscur: Expedition 33

"Non vedo alcuna differenza tra recitare in un videogioco e recitare nei film, a teatro o in TV," ha dichiarato Serkis a Variety. "È esattamente la stessa cosa; approcci e costruisci un personaggio nello stesso modo."

"Il mio primo coinvolgimento con i videogiochi è stato con una società chiamata Ninja Theory: abbiamo realizzato un gioco intitolato Heavenly Sword per PS3. A quel tempo, gli attori guardavano i videogiochi dall'alto in basso, come a dire: 'Non mi farei mai coinvolgere in un videogioco'."

Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe un ottimo esempio di come i servizi in abbonamento possano aiutare le vendite Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe un ottimo esempio di come i servizi in abbonamento possano aiutare le vendite

"Ora, i giovani attori che escono dalle scuole di recitazione dicono: 'Voglio davvero recitare in un videogioco'. C'è sempre stato quello snobismo per cui i videogiochi non sarebbero nemmeno lontanamente paragonabili al cinema. Ma tutto questo sta cambiando e, guardando al futuro, avremo una narrazione sempre più immersiva, che è esattamente ciò che sta accadendo."

Serkis è coinvolto nel mondo dei videogiochi da tanti anni: ha vestito i panni di Gollum nel videogioco Il Signore degli Anelli: Le Due Torri (2002), ha recitato nel videogioco ufficiale di King Kong, in Enslaved: Odyssey to the West (sempre di Ninja Theory) e in vari titoli LEGO. In Clair Obscur: Expedition 33, è Renoir.

Segnaliamo infine che un attore di Clair Obscur: Expedition 33 dice che Robert Pattinson dovrebbe apparire nel film.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Andy Serkis di Clair Obscur: Expedition 33 dice che lo stigma contro i videogiochi sta sparendo