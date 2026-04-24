Heroes of Might and Magic: Olden Era è stato aggiunto a più di 1,5 milioni di liste dei desideri su Steam

L'attesa per Heroes of Might and Magic: Olden Era cresce sempre più. L'editore Hooded Horse e il team di sviluppo Unfrozen hanno annunciato con entusiasmo che il loro attesissimo strategico a turni è stato aggiunto in più di 1,5 milioni di liste dei desideri , conquistando così l'ambita nona posizione tra i giochi più attesi su Steam. Un risultato eccellente, che fa ben sperare per le vendite.

Un successo annunciato?

Pensato per accontentare sia i veterani che i nuovi giocatori, Heroes of Might and Magic: Olden Era ripropone le meccaniche classiche della serie, introducendo anche delle nuove modalità, pensate per godersi l'avventura sia in solitaria che in compagnia di amici.

L'immagine di annuncio delle liste dei desideri di Heroes of Might and Magic: Olden Era

Lo scorso ottobre 2025 il gioco aveva toccato il traguardo del milione di liste dei desideri grazie al lancio della demo ufficiale, capace di raggiungere picchi di giocatori contemporanei superiori a 24.000 e di piazzarsi al sedicesimo posto tra le versioni di prova più giocate di sempre su Steam.

Il traguardo è stato accolto con immensa gioia dai vertici delle due compagnie. "Siamo profondamente grati a tutti i fan del leggendario franchise di Heroes of Might and Magic per il loro incredibile supporto e i gentili feedback", ha dichiarato Denis Fedorov, CEO di Unfrozen. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Tim Bender, CEO del publisher Hooded Horse, che ha aggiunto: "È meraviglioso vedere i fan rispondere con tanto entusiasmo alla visione del team incredibilmente talentuoso di Unfrozen".

Fortunatamente non manca molto all'uscita del gioco: Heroes of Might and Magic: Olden Era debutterà in Accesso Anticipato su PC, tramite Steam e Microsoft Store, il prossimo 30 aprile 2026. Per farvi un'idea del gioco, potete leggere il nostro provato. Arriva inoltre un'ottima notizia per gli abbonati al Game Pass per PC, Perché il titolo sarà incluso fin dal day one all'interno del catalogo del servizio.