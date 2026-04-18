Il nuovo trailer di gameplay di Heroes of Might and Magic: Olden Era presenta l'Accesso Anticipato

L'attesa è quasi finita per gli amanti degli strategici a turni. A oltre un decennio di distanza dall'ultimo capitolo, la storica saga fantasy si prepara a tornare sui nostri schermi con Heroes of Might and Magic: Olden Era . In vista dell'imminente debutto in Accesso Anticipato , fissato per il 30 aprile, lo sviluppatore Unfrozen Studio ha deciso di stuzzicare i fan pubblicando un trailer di tre minuti interamente dedicato al gameplay .

Il trailer

Il nuovo titolo promette di rinverdire i fasti del franchise offrendo, fin dal lancio un pacchetto ricco di opzioni: i giocatori potranno immergersi in una campagna narrativa, affrontare la classica modalità schermaglia, mettersi alla prova nell'inedita modalità Arena o sfidarsi nel multiplayer.

Attualmente, il gioco può già essere aggiunto alle liste dei desideri sia su Steam che sul Microsoft Store (dove arriverà in formato Game Preview).

A fare da apripista al lancio è proprio il nuovo filmato, diffuso in collaborazione con il publisher Hooded Horse, pensato per mostrare sul campo le meccaniche di gioco e le truppe a disposizione.

Ad accompagnare il video, un messaggio diretto agli appassionati da parte del team di sviluppo: "Saluti, Eroi! A meno di due settimane dal lancio in Accesso Anticipato di Olden Era, e in perfetta concomitanza con l'evento FYNG CAGGTUS, abbiamo preparato un breve video con tre minuti di puro gameplay! Ammirate tutte le nostre fazioni in questa carrellata che mostra esattamente di cosa sono capaci!".